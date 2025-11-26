Este es el reservado donde comieron Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la DANA y la factura de 165 euros

Salen a la luz las imágenes del reservado de El Ventorro donde comieron Carlos Mazón y Maribel Vilaplana el día de la DANA. El dueño del restaurante ha aportado, a petición de la jueza, dos fotografías de la sala, así como un plano que muestra las medidas de la misma.

El motivo de esta petición por parte de la jueza que investiga cómo actuó Mazón durante la DANA es determinar si Vilaplana pudo escuchar las llamadas que mantuvo el todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana con la consellera Salomé Pradas, después de que la periodista declarase que se mantuvo ajena a estas conversaciones porque Mazón se levantaba para atender las llamadas y la sala era grande.

Se trata de un reservado de 4,43 metros de largo por 2,83 metros de ancho, que cuenta con una mesa ovalada para cinco personas, dos grandes ventanales y un pequeño mueble auxiliar.

El reservado de El Ventorro, desde otro plano | EFE

La factura: 165 euros pagados por el PP

El dueño de El Ventorro también ha aportado a la causa la factura de la comida, por un importe de 165 euros y con el PP de la Comunidad Valenciana como receptor de la misma.

Mazón y Vilaplana comieron en la mesa 106 y disfrutaron de "dos menús concertados", tal y como muestra el documento de la factura. El dueño del restaurante aporta, por tanto, toda la información solicitada por la jueza de Catarroja que dirige la investigación.

La factura de la comida entre Mazón y Vilaplana | EFE

Vilaplana pagó el parking una hora después de salir de El Ventorro

Este martes, la periodista aportó los datos del pago del parking donde dejó el coche mientras comía con Mazón aquella fatídica tarde para todos los valencianos.

Vilaplana pagó el parking a las 19:47h de la tarde y el dueño de El Ventorro asegura que abandonaron el restaurante entre las 18:30h y las 19h. Por tanto, ese intervalo de tiempo entre su salida de El Ventorro y el pago del parking sigue en blanco. Ni el presidente en funciones ni la periodista han explicado con claridad qué pasó durante esa hora.