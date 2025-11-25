Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Joan Canela, socio número 6 del Barça, inauguró el nuevo Camp Nou: "Me cayó alguna lágrima"

El Barcelona regresó al Camp Nou después de su reforma y lo hizo con victoria y con un homenaje muy especial: Joan Canela, socio número 6 del club culé, realizó el saque de honor del encuentro ante el Athletic.

En la vuelta del FC Barcelona al Camp Nou después de su reforma, se presenció uno de los momentos más emotivos del día, lo protagonizó Joan Canela, el socio número 6 del FC Barcelona. Este socio veterano que presenció la inauguración del estadio en 1957, fue invitado a realizar el saque de honor en la cita que marcó el inicio de una nueva etapa para el Camp Nou.

El partido, que consiguió reunir a más de 40.000 aficionados según los datos del propio club, tuvo un momento muy emotivo para la familia culé: más allá de la contundente victoria de los de Flick al Athletic Club (4-0), lo que hizo vibrar antes del partido fue la unión entre pasado y futuro.

"Hubo algún momento en el que me cayó alguna lágrima. Es una emoción que se siente", admite Joan Canela a Antena 3 Deportes.

A pesar de ser un momento histórico, él no sabía que iba a hacer historia haciendo el saque de honor. "Me bajaron al campo a dar una patada, no lo había hecho nunca. ¡Qué conste! ", reconoce a Antena 3 Deportes.

Joan Canela, socio número 6 del club desde 1941, desde su silla de ruedas realizó el saque de honor y en ese momento la afición culé le ovacionó por todo lo que representa, estar ligado al club de su vida 84 años.

"Lamine Yamal es un fuera de serie"

El momento en el que el público del Camp Nou vio al socio número 6 del club, desde 1941, realizar el saque de honor desde su silla de ruedas le brindó una ovación por todo lo que representa, estar ligado al club de su vida durante 84 años.

"El Barça me distrae, no diré que me da vida pero casi", asegura el culé que lleva una vida amando los mismos colores. Sobre el renovado Camp Nou, Joan Canela lo tiene claro: "Será monumental, fantástico. Es impresionante de ver".

"El Barça me distrae, no diré que me da vida pero casi"

Joan Canela, socio 6 del Barça

El socio número 6 del FC Barcelona también habló sobre Lamine Yamal: "Es un fuera de serie".

La casa del Fútbol Club Barcelona se ha renovado (estructura, imagen, tecnología...), pero el sentimiento de pertenencia de la familia culé es el mismo. Hasta los lesionados Pedri, De Jong, Ter Stegen y Gavi no se quisieron perder el encuentro y acudieron a apoyar a sus compañeros y también para disfrutar del evento.

Este partido inaugural fue una fiesta, no solo por el juego sino por la bienvenida de nuevo al hogar azulgrana, con un emotivo homenaje a uno de los socios más antiguos del club y un guiño al futuro que la directiva quiere construir.

