Carlos Alcaraz estrena nuevo look en sus vacaciones en Miami... ¡junto a Del Potro!

Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, se encuentra de vacaciones en Miami tras una exigente y exitosa temporada en la que ha ganado ocho títulos, incluidos su segundo Roland Garros y US Open, y ha logrado terminar en lo más alto del ranking por segunda vez en su carrera. El murciano ha levantado el título en Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio, y a sus 22 años acumula seis grand slam y un total de 24 títulos ATP. Una temporada que ha durado once meces, razón por la que el jugador de El Palmar ha aprovechado para cogerse unas merecidas vacaciones en Miami.

Y, para sorpresa de muchos, el campeón de Roland Garros y el US Open ha vuelto a estrenar un nuevo look, dejando atrás el rubio platino con el que apareció tras el US Open para jugar la recta final de la temporada en pista rápida. El murciano sorprendió por primera vez a los aficionados del tenis antes de su debut en Nueva York, con un rapado total. Ese corte dio paso a un rubio platino y, esta vez, el murciano ha optado por cortarse el pelo y eliminar el rubio platino y volver a su color natural.

Alcaraz ha aparecido en las redes sociales de Juan Martín del Potro, leyenda del tenis y ganador del US Open 2009. "Siempre es lindo volver a verte amigo", asegura el extenista argentino posando junto al tenista murciano. El de El Palmar incluso contesta a la 'torre de Tandil': "Qué bueno verte amigo!"

El tenista murciano está recargando pilas y recuperándose de un edema muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, una lesión que le impidió jugar la Copa Davis con España en Bolonia y que apareció durante la final de las Nitto ATP Finals frente a Jannik Sinner el pasado 16 de noviembre.

Carlos Alcaraz tiene previsto regresar a las pistas en unos días para jugar dos exhibiciones: contra Frances Tiafoe el 7 de diciembre en New Jersey y ante Joao Fonseca en Miami el 8 de diciembre. Tras esos dos partidos, el español regresará a España para comenzar la pretemporada y su preparación para el Open de Australia, el primer torneo que jugará en 2026 y que se disputará en Melbourne entre el 12 de enero y el 1 de febrero.