Maribel Vilaplana habría llevado a Carlos Mazón al Palau, aunque él dijo que llegó andando a su despacho

Mazón ha mantenido en todo momento que aquella tarde llegó a su despacho andando.

Carlos Mazón

Vilaplana habría llevado a Mazón al Palau | EFE

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

La jueza que investiga la Dana ya tiene el justificante del pago del parking que había reclamado a la periodista Maribel Vilaplana, quien comió con Carlos Mazón ese día. Este refleja que lo abonó a las 19:47 horas, prácticamente una hora después de que ella y el presidente de la Generalitat abandonaran el restaurante. De esta manera, vuelve a quedar una hora en negro. Con esta nueva versión de los hechos, también se ha conocido que Vilaplana habría llevado a Mazón al Palau, aunque él sostuvo que aquella tarde llegó a su despacho a pie desde el aparcamiento, según publica el diario 'Levante'.

Vlaplana pagó a las 19:47 horas

La periodista Maribel Vilaplana pagó a las 19:47 horas el día de la Dana tras comer con Mazón. El ticket es de 15,10 euros en un aparcamiento cercano al restaurante El Ventorro de Valencia. La periodista ha remitido al juzgado de Catarroja que instruye la causa penal de la Dana el número de la tarjeta bancaria con la que pagó el estacionamiento.

Tras ello, la magistrada ha pedido que la letrada de la Administración de Justicia certifique la hora de entrada y de salida del aparcamiento del vehículo con el documento excel que remitió la empresa que lo gestiona. Según ese documento de la empresa encargada del aparcamiento de Glorieta, que está ubicado en la plaza Tetuán, el cargo de 15,10 euros se abonó a las 19:47:45 horas del 29 de octubre de 2024.

En una providencia hecha pública este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha ordenado que se remita un nuevo oficio a la empresa que gestiona ese aparcamiento para que confirme también la hora de entrada y salida del coche de Vilaplana. El pasado 3 de noviembre, la periodista declaró como testigo en los juzgados de Catarroja, donde afirmó que el president no sabía lo que estaba sucediendo y que tampoco percibió ninguna prisa en él cuando le acompañó al aparcamiento, sobre las 18:45 horas, mientras de camino hablaron de fútbol.

Aunque la jueza le pidió que aportara el tique del aparcamiento a su declaración judicial, Vilaplana no lo llevó asegurando que no conservaba el documento, pero se comprometió a proporcionar su matrícula, tras lo que la instructora requirió a la empresa gestora del aparcamiento que entregara el justificante o un informe de la entrada y salida.

Por su parte, el dueño del restaurante testificó el pasado viernes que Mazón y Vilaplana salieron entre las 18:30 y las 19:00 horas del local y que les acompañó hasta la puerta, por donde salieron solos, sin servicio de escolta. Por otra parte, la magistrada ha acordado pedir al Centro de Coordinación de Emergencias para que remita las grabaciones de las llamadas registradas en el sistema Coordcom el día de la Dana entre un supervisor del teléfono 112 y un técnico de Emergencias u otro personal del propio Centro de coordinación de Emergencias.

