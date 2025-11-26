Muere de forma súbita un niño de 12 años tras desplomarse durante un entrenamiento en Avilés

Un niño de 12 años ha muerto de forma fulminante este martes en Avilés mientras practicaba deporte en las instalaciones del Colegio San Fernando. El menor, Samuel Esteban Poncela, se encontraba entrenando cuando avisó a su entrenador de que no se encontraba bien y, segundos después, se desplomó.

Los servicios sanitarios se desplazaron de inmediato al lugar a última hora de la tarde, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. La muerte se produjo pocos minutos después del colapso.

Aunque no era alumno del centro, Samuel era miembro activo de una de sus secciones deportivas y formaba parte del club ABDA San Fernando, surgido tras la fusión entre el ADBA y el Colegio San Fernando.

Desde la entidad lamentan profundamente su fallecimiento y trasladaron su pésame a la familia mediante un comunicado en el que destacaron la trayectoria deportiva y el compromiso del joven.

Condolencias

La noticia ha causado una fuerte conmoción en Avilés, especialmente entre la comunidad del Colegio San Fernando, que cuenta con una amplia red de alumnos y exalumnos. Nadie encuentra explicación a un fallecimiento tan repentino y devastador.

"Hoy el deporte avilesino está de luto tras el fallecimiento del joven canterano de nuestro @adbasanfer, Samuel Esteban Poncela. Muchísimo ánimo y toda nuestra fuerza a la familia, compañeros, club y amigos. El dolor es enorme. DEP", lamenta la Fundación Deporte Avilés.

Su club de baloncesto también se ha mostrado consternado con la noticia: "Con un dolor inexplicable, Adba-Sanfer lamenta comunicar el fallecimiento de nuestro jugador de cantera Samuel Esteban Poncela. En estos momentos tan dolorosos, toda la familia de Adba-Sanfer se une para enviar nuestro más sincero pésame a todos sus familiares, amigos, compañeros, entrenadores… todas las personas que con mucho cariño, han formado parte de su vida. Descansa en paz Samu, no te vamos a olvidar nunca".

Samuel participaba en un entrenamiento junto a otros compañeros cuando cayó súbitamente al suelo. Los responsables deportivos llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia, pero los sanitarios no pudieron revertir la situación.

Avilés llora la pérdida de un niño muy querido, cuya muerte ha dejado desoladas a la comunidad educativa y deportiva de la ciudad.

