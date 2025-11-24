Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El dardo de Jimmy Connors a Alcaraz: "Puedes ganar mucho dinero, pero luego pierdes en segunda ronda"

La leyenda del tenis cuestiona el plan del murciano para preparar el Open de Australia 2026.

Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2025EFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El extenista estadounidense Jimmy Connors, ganador de ocho Grand Slams, ha criticado la planificación de Carlos Alcaraz de cara al inicio de la próxima temporada, especialmente por mantener su participación en varias exhibiciones en Estados Unidos pese a su reciente lesión y la exigencia del calendario previo al Open de Australia.

"Sí, es la temporada para ganar dinero, como si no hubieras ganado suficiente ya"

Jimmy Connors

Tras confirmarse su baja en las Finales de la Copa Davis de Turín por precaución debido a un edema óseo en el isquiotibial derecho, el número uno del mundo ha decidido descansar unas semanas antes de disputar dos compromisos ya cerrados: el 7 de diciembre en Nueva Jersey contra Frances Tiafoe, además de un dobles mixto, y otro encuentro el 8 de diciembre en Miami ante Joao Fonseca.

Una decisión que Connors considera arriesgada, tal y como expresó en su pódcast Advantage Connors, recogido por Sports Keeda: "Sí, es la temporada para ganar dinero, como si no hubieras ganado suficiente ya (ríe). Va a ser interesante ver. ¿Se esfuerzan demasiado y juegan más partidos de exhibición y llegan cansados al Abierto de Australia? Ya sabes qué dirán: 'He estado viajando, he estado haciendo esto y aquello, y he jugado demasiados partidos de exhibición, demasiados torneos especiales'. Puedes ganar mucho dinero, pero luego pierdes la segunda ronda del Open de Australia", opinó el estadounidense.

Connors, uno de los grandes nombres de la historia del tenis, cuestiona que el murciano no opte por una pretemporada completa sin viajes, que le permita llegar en su mejor condición física al primer Grand Slam del año.

Amistoso con Sinner en Seúl

El plan de Alcaraz, en cambio, pasa por descansar un par de semanas en casa antes de volver a entrenar para disputar las exhibiciones estadounidenses, y comenzar su pretemporada el 12 de diciembre, como ya es habitual sin participar en torneos previos a Melbourne. Además, está previsto que dispute un encuentro amistoso con Jannik Sinner en Seúl antes de iniciar el calendario oficial.

"De cara al nuevo año, veremos cuántos partidos de exhibición juega Carlos Alcaraz el próximo mes. Bueno, quiero decir, todo esto es... es la temporada para ganar dinero", añadió Brett Connors, hijo del legendario tenista y coanfitrión del programa.

El debate está servido entre quienes valoran el compromiso comercial y los que creen que el murciano debería priorizar su preparación física de cara a una temporada que promete volver a ser de máxima exigencia, máxime cuando se ha fijado el Grand Slam australiano como el gran objetivo de la temporada.

Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2025

