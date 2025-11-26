Champions League
Olympiacos - Real Madrid: Partido hoy de Champions League, en directo (0-0)
Sigue en directo el Olympiacos - Real Madrid de la jornada 5 de la Champions League.
Publicidad
El Real Madrid visita hoy (21:00 horas) el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas para medirse al Olympiacos de José Luis Mendilibar en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League 2025 - 26. Hace unas semanas nadie podía imaginarse que el partido de hoy sería un examen para el equipo de Xabi Alonso, inmerso en una crisis tras dos empates (Rayo y Elche) y una derrota (Liverpool). Está obligado a ganar hoy el conjunto blanco en Grecia para apagar el incendio que se ha desatado en el club blanco tras los tres últimos partidos.
Xabi Alonso admitió en rueda de prensa este martes que es muy consciente de la exigencia del cargo que ocupa y admitió que la gestión de los egos y personalidades es una de las tareas más importantes de su cargo. Si el Real Madrid gana hoy en Atenas dará un paso muy importante para lograr acabar la fase liga en el top-8, ahora mismo es noveno con nueve puntos, a tan solo tres de los líderes Bayern, Arsenal e Inter de Milán. El conjunto bávaro se enfrenta hoy al Arsenal en Londres, mientras que el Inter visita el Metropolitano, por lo que puede ser una jornada muy propicia para los blancos para atacar los puestos de arriba.
El Olympiacos de José Luis Mendilibar solo ha logrado dos puntos en las cuatro primeras jornadas de la fase liga de la Champions y ocupa la posición 32ª, solo por delante de Copenhague, Villarreal, Kairat Almaty y Ajax.
Onces oficiales del Olympiacos - Real Madrid
- Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; García, Mouzakitis, Podence, Chiquinho, Martins y El Kaabi.
- Real Madrid: Lunin; Trent, Asencio, Carreras, Mendy; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.
Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Olympiacos - Real Madrid de la Champions League.
Olympiacos - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-0)
Gran disparo de Vinícius y paradón de Tzolakis a mano cambiada. Primera ocasión clara para el Real Madrid.
Olympiacos - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-0)
Olympiacos presionando arriba la salida de balón del Real Madrid. Y lanzando balones largos para El Kaabi. Las señas de identidad del equipo de Mendilibar.
Olympiacos - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-0)
¡¡¡Arranca el partido en Atenas!!! ¡Ya hay fútbol en el Georgios Karaiskakis, ya juegan Olympiacos y Real Madrid! Vaya ambientazo hoy en el campo del Olympiacos.
Olympiacos - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
¡Saltan los dos equipos al césped del Georgios Karaiskakis! Suena el himno de la Champions en Atenas. Va a comenzar el Olympiacos - Real Madrid.
Olympiacos - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
Un cuarto de hora para que arranque el partido en el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas. El Real Madrid se juega mucho hoy ante el Olympiacos. Recordamos los onces de los dos equipos:
Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; García, Mouzakitis, Podence, Chiquinho, Martins y El Kaabi.
Real Madrid: Lunin; Trent, Asencio, Carreras, Mendy; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.
Olympiacos - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
Tenemos confirmados los onces de Olympiacos y Real Madrid para el partido de hoy en el Georgios Karaiskakis. Recordamos las alineaciones de los dos equipos para la batalla que se prevé en Atenas...
Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; García, Mouzakitis, Podence, Chiquinho, Martins y El Kaabi.
Real Madrid: Lunin; Trent, Asencio, Carreras, Mendy; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.
Olympiacos - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
¡Confirmado también el once del Olympiacos! Así sale hoy el equipo de José Luis Mendilibar: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; García, Mouzakitis, Podence, Chiquinho, Martins y El Kaabi.
Olympiacos - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
Pues ya tenemos el once oficial de hoy del Real Madrid y la noticia es que Jude Bellingham es suplente. Asencio y Carreras van a jugar de centrales, con Trent y Mendy en los laterales. Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Arda Güler en la medular. Y arriba, la dupla formada por Vinícius Jr y Kylian Mbappé.
Olympiacos - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
¡Tenemos el once del Real Madrid para el partido de hoy ante Olympiacos! Hay sorpresa: no juega Jude Bellingham. Este es el once de Xabi Alonso hoy en el Georgios Karaiskakis: Lunin; Trent, Asencio, Carreras, Mendy; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.
Olympiacos - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
Xabi Alonso compareció ante los medios este martes en Atenas y aseguró que el foco está en el terreno de juego y no entró a valorar si los jugadores pueden hacerle o no 'la cama' a un entrenador.
"Bueno, hay que tener mucho respeto por los jugadores. No quiero y no voy a hablar de eso. Sé lo que es el vestuario, los momentos que tienes que pasar y tienes que convivir con el ruido externo. Lo intentamos hablar, lo intentamos manejar porque son situaciones que se presentan en este club y no nos tienen que hacer perder el foco de lo que realmente es importante para nosotros. ¿Qué podemos controlar? Cómo entrenamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo pasamos estos resultados que no son los deseados... Sabemos las consecuencias que tienen, pero que no nos saquen del camino que queremos", apuntó Xabi Alonso.
"En todos los equipos lo más importante son los jugadores. Nosotros tenemos un papel importante, evidentemente, de estar preparándolos, de tomar decisiones, pero al final lo decisivo es la calidad de los jugadores, la actitud de los jugadores, lo bien preparados que estén. Siempre va a depender de ellos, nosotros somos los que les acompañamos y los que tenemos que estar al lado de ellos", añadió el Tolosarra.
Olympiacos - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
El Real Madrid ha logrado tres victorias (Olympique de Marsella, Kairat Almaty y Juventus) y una derrota (Liverpool) en la acutal edición de la Champions, con nueve puntos es noveno en la clasificiación, ahora mismo fuera del top-8. Los de Xabi Alonso pueden escalar variso puestos si logran ganar hoy al Olympiaco en Atenas.
Hay que tener en cuenta que Bayern y Arsenal, dos de los líderes con 12 puntos, se enfrentan esta noche en el Emirates; mientras que el Inter (también con 12 puntos) visita este miércoles el Metropolitano.
Olympiacos - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del Olympiacos - Real Madrid de la jornada 5 de la fase liga de la Champions League! Partido crucial para el conjunto blanco que aterriza en Atenas tras dos empates (Rayo y Elche) y una derrota (Liverpool) en los tres últimos partidos. Aunque parezca difícil de creer, ya hay cierto 'runrun' en torno a la figura de Xabi Alonso, que según algunas informaciones no tendría una buena relación con algunos futbolistas del vestuario blanco.
Vamos a ver cómo reacciona hoy en Real Madrid en el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas, donde le espera el Olympiacos de José Luis Mendilibar. El equipo griego solo ha sumado dos puntos en las cuatro primeras jornadas y, si quiere soñar con clasificarse entre lso 24 primeros, está obligado a comenzar a sumar de tres en tres en las cuatro fechas que restan para el final de la fase liga de la Champions League.
¡Sigue en directo minuto a minuto con nosotros el Olympiacos - Real Madrid de la Champions League!
Publicidad