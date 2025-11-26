Olympiacos - Real Madrid: Partido hoy de Champions League, en directo (0-0)

El Real Madrid visita hoy (21:00 horas) el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas para medirse al Olympiacos de José Luis Mendilibar en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League 2025 - 26. Hace unas semanas nadie podía imaginarse que el partido de hoy sería un examen para el equipo de Xabi Alonso, inmerso en una crisis tras dos empates (Rayo y Elche) y una derrota (Liverpool). Está obligado a ganar hoy el conjunto blanco en Grecia para apagar el incendio que se ha desatado en el club blanco tras los tres últimos partidos.

Xabi Alonso admitió en rueda de prensa este martes que es muy consciente de la exigencia del cargo que ocupa y admitió que la gestión de los egos y personalidades es una de las tareas más importantes de su cargo. Si el Real Madrid gana hoy en Atenas dará un paso muy importante para lograr acabar la fase liga en el top-8, ahora mismo es noveno con nueve puntos, a tan solo tres de los líderes Bayern, Arsenal e Inter de Milán. El conjunto bávaro se enfrenta hoy al Arsenal en Londres, mientras que el Inter visita el Metropolitano, por lo que puede ser una jornada muy propicia para los blancos para atacar los puestos de arriba.

El Olympiacos de José Luis Mendilibar solo ha logrado dos puntos en las cuatro primeras jornadas de la fase liga de la Champions y ocupa la posición 32ª, solo por delante de Copenhague, Villarreal, Kairat Almaty y Ajax.

Onces oficiales del Olympiacos - Real Madrid

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; García, Mouzakitis, Podence, Chiquinho, Martins y El Kaabi.

Real Madrid: Lunin; Trent, Asencio, Carreras, Mendy; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.

Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Olympiacos - Real Madrid de la Champions League.