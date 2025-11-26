Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El dardo de Flick a Araújo tras su expulsión ante el Chelsea: "Tengo que hablar con él"

El técnico del Barcelona habla sobre la roja al central uruguayo, destaca aspectos positivos pese al 3-0 y pide más físico y determinación para competir en la Champions.

La entrada de Araújo a Cucurella que le costó la roja

La entrada de Araújo a Cucurella que le costó la rojaEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, analizó la dura derrota por 3-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge y pidió a su equipo dar un paso adelante en intensidad y agresividad para competir en la Champions League. El técnico alemán aseguró que la expulsión de Ronald Araujo condicionó por completo el partido, aunque mantiene la confianza de cara a los próximos encuentros europeos.

"Empezamos muy bien el partido y tuvimos una gran oportunidad para el 0-1 con Ferrán, pero con la roja lo cambia todo. Nunca es fácil contra este equipo tan fantástico, tenemos que aceptar la derrota, pero veo muchas cosas positivas para los próximos partidos", afirmó Flick en rueda de prensa.

"El Chelsea juega más con el cuerpo y son más dinámicos"

Hansi Flick

El técnico insistió en que el Barça sigue dependiendo de sí mismo en esta fase liga: "No es fácil contra este equipo, pero he visto muchas cosas positivas y quiero ser positivo para los próximos partidos. Nos quedan tres partidos en la Champions, nueve puntos por delante y vamos a ir a por ello y somos positivos en que podemos conseguirlo. Tenemos que trabajar en lo que hemos hecho mal, hemos recuperado a Raphinha, a Marcus, quiero ser positivo", abundó.

Flick reconoció que el equipo inglés fue superior físicamente y marcó el tipo de partido que él quiere ver en su propio equipo. "Juega más con el cuerpo y son más dinámicos. Eso es lo que quiero de mi equipo. A veces podemos controlar el partido con el balón, pero aquí en la Champions, contra el segundo equipo de la Premier League, tenemos que luchar más y ser más agresivos", apuntó.

Sobre la expulsión de Araujo

El entrenador azulgrana también analizó la acción que dejó a su equipo con diez jugadores. "En la primera amarilla no sé qué pasó, tengo que hablar con él y tengo que ver el partido de nuevo para analizarlo. En cuanto a la segunda... Quizás no debería haber ido abajo, pero esto puede pasar en el fútbol. No era el momento ni el partido para ello", explicó.

Pese al golpe sufrido en Londres, Flick quiso mandar un mensaje de optimismo y reafirmó que el Barça irá "a por los nueve puntos" que quedan en juego en la fase liga de la Champions.

