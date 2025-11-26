Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Surf

Natxo González cumplió un sueño en Irlanda después de dos lesiones cerebrales: "Una experiencia única en mi carrera"

Surfear olas de nueve metros en Irlanda, la hazaña que ha conseguido Natxo González después de una dura recuperación.

El surfista Natxo González

El surfista Natxo González relata a Antena 3 Deportes su brutal sesión en Mullaghmore (Irlanda) | Rocío Ríos | José María de Francisco

Publicidad

José María de Francisco Salamanca
Publicado:

El surfista español, Natxo González, ha vuelto a demostrar porque es uno de los surfistas con mayor potencial del mundo. El surfista de Plentzia (Vizcaya) ha surfeado tres olas de nueve metros cada una, lo equivalente a un tercer piso. Una hazaña que ha logrado en la costa irlandesa, pero no le ha resultado nada fácil al vizcaíno que lleva viajando a Irlanda durante diez años, buscando esa ola, la ola de sus sueños.

"Es la mejor visión que he tenido en mi vida, entrar en un tubo gigante, salí como loco de la ola. Me dije: 'Ya está, me voy para casa'", asegura Natxo González nos ha asegurado en una entrevista con Antena 3 Deportes.

La ejecución de la ola requiere una serie de condiciones que se tienen que cumplir a la perfección, la velocidad en la que sopla el viento, la temperatura que hay en ese momento, la concentración de Natxo y más factores que se cumplieron adecuadamente. "Había unas condiciones brutales, era lo que necesitaba para hacer lo que hice", asegura el surfista español con naturalidad.

"Aparte de coger el olón enorme, tiene esa peligrosidad. Nos jugamos la vida"

Pero surfear un Mullaghmore gigante no es algfo que se pueda tomar a la ligera, el peligro siempre está presente en este increíble spot de la costa irlandesa.

"Aparte de coger el olón enorme y meternos en los tubos de nuestra vida, tiene esa peligrosidad. Nos jugamos la vida", señala Natxo González.

La vida de Natxo González no ha sido un camino de rosas, en 2021 sufrió dos accidentes mientras surfeaba, el segundo se produjo en Nazaré, donde sufrió una lesión cerebral que le mantuvo fuera del alto rendimiento durante tres años. A pesar del duro palo que le dio la vida, el español no bajó los brazos y entrenó para recuperarse de la mejor manera posible y, gracias a su sacrificio y paciencia, está cumpliendo sueños nuevamente.

"Llegué hasta el punto de no poder estar con mis amigos charlando tranquilamente" , reconoce el surfista vasco a Antena 3 Deportes.

El miedo de volver a caerse siempre está, pero confía en sí mismo. "Se te pasa por la cabeza el hecho de caerte y volver a pasar lo del pasado, pero una vez subido a la tabla solo pienso en cosas positivas", explica el surfista vasco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Dos guardias civiles, heridos al reducir a la luchadora de MMA Sinead Kavanagh en un avión

Los guardias civiles reduciendo a la luchadora Sinead Kavanaghy

Publicidad

Deportes

El surfista Natxo González

Natxo González cumplió un sueño en Irlanda después de dos lesiones cerebrales: "Una experiencia única en mi carrera"

Carlos Alcaraz durante la final del Six Kings Slam

Carlos Alcaraz estrena nuevo look en sus vacaciones en Miami... ¡junto a Del Potro!

Jammie Booker en el podio de los Strongman Games

Despojan a Jammie Booker del título a la 'Mujer Más Fuerte del Mundo' tras descubrirse que nació hombre

Jugador de baloncesto
Baloncesto

Muere de forma súbita un niño de 12 años tras desplomarse durante un entrenamiento en Avilés

Los guardias civiles reduciendo a la luchadora Sinead Kavanaghy
Gran Canaria

Dos guardias civiles, heridos al reducir a la luchadora de MMA Sinead Kavanagh en un avión

La entrada de Araújo a Cucurella que le costó la roja
FC Barcelona

El dardo de Flick a Araújo tras su expulsión ante el Chelsea: "Tengo que hablar con él"

El técnico del Barcelona habla sobre la roja al central uruguayo, destaca aspectos positivos pese al 3-0 y pide más físico y determinación para competir en la Champions.

Cucurella hace frente a Lamine Yamal en Stamford Bridge
Champions League

"Cucurella tiene en el bolsillo a Lamine Yamal"

Robert Sánchez, portero del Chelsea, elogió el trabajo defensivo de su compañero ante el Barça.

El 'popeye ruso' posa en su Instagram

El 'Popeye ruso' podría perder sus brazos por inyectarse synthol durante años para aumentar sus bíceps

Kylian Mbappé, en acción ante el Liverpool en Anfield

Olympiacos - Real Madrid: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League, en directo

Estevao fusila a Joan García para hacer el segundo gol del Chelsea

El Barcelona naufraga en Stamford Bridge ante un Chelsea superior (3-0)

Publicidad