Natxo González cumplió un sueño en Irlanda después de dos lesiones cerebrales: "Una experiencia única en mi carrera"

El surfista español, Natxo González, ha vuelto a demostrar porque es uno de los surfistas con mayor potencial del mundo. El surfista de Plentzia (Vizcaya) ha surfeado tres olas de nueve metros cada una, lo equivalente a un tercer piso. Una hazaña que ha logrado en la costa irlandesa, pero no le ha resultado nada fácil al vizcaíno que lleva viajando a Irlanda durante diez años, buscando esa ola, la ola de sus sueños.

"Es la mejor visión que he tenido en mi vida, entrar en un tubo gigante, salí como loco de la ola. Me dije: 'Ya está, me voy para casa'", asegura Natxo González nos ha asegurado en una entrevista con Antena 3 Deportes.

La ejecución de la ola requiere una serie de condiciones que se tienen que cumplir a la perfección, la velocidad en la que sopla el viento, la temperatura que hay en ese momento, la concentración de Natxo y más factores que se cumplieron adecuadamente. "Había unas condiciones brutales, era lo que necesitaba para hacer lo que hice", asegura el surfista español con naturalidad.

"Aparte de coger el olón enorme, tiene esa peligrosidad. Nos jugamos la vida"

Pero surfear un Mullaghmore gigante no es algfo que se pueda tomar a la ligera, el peligro siempre está presente en este increíble spot de la costa irlandesa.

"Aparte de coger el olón enorme y meternos en los tubos de nuestra vida, tiene esa peligrosidad. Nos jugamos la vida", señala Natxo González.

La vida de Natxo González no ha sido un camino de rosas, en 2021 sufrió dos accidentes mientras surfeaba, el segundo se produjo en Nazaré, donde sufrió una lesión cerebral que le mantuvo fuera del alto rendimiento durante tres años. A pesar del duro palo que le dio la vida, el español no bajó los brazos y entrenó para recuperarse de la mejor manera posible y, gracias a su sacrificio y paciencia, está cumpliendo sueños nuevamente.

"Llegué hasta el punto de no poder estar con mis amigos charlando tranquilamente" , reconoce el surfista vasco a Antena 3 Deportes.

El miedo de volver a caerse siempre está, pero confía en sí mismo. "Se te pasa por la cabeza el hecho de caerte y volver a pasar lo del pasado, pero una vez subido a la tabla solo pienso en cosas positivas", explica el surfista vasco.

