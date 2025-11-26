Detenido tras confesar haber estrangulado hasta la muerte a su pareja de 25 años en una vivienda de Málaga

El cadáver de una mujer ha sido encontrado en la tarde de este miércoles en una vivienda de la localidad de Campillos, Málaga, y su expareja ha sido detenida. Así lo han comunicado desde la Guardia Civil, que desde el primer momento ha comenzado una investigación para esclarecer de los hechos, aunque el detenido ha confesado haber estrangulado a la víctima.

Fuentes municipales han confirmado que la víctima, de 25 años, era residente en el municipio. El detenido se ha entregado fuera de la provincia de Málaga. En concreto, se ha presentado en el cuartel de la Guardia Civil de Martos, en Jaén. El acusado es un hombre de 28 años y, según indica EFE, ha relatado en el cuartel de Martos que no sabía si había matado a su pareja, pero que en cualquier caso la había intentado estrangular.

Además, fuentes cercanas a la investigación han indicado que no había denuncias previas entre ambos.

Tres días de luto

El Ayuntamiento de Campillos ha decretado tres días de luto por el duelo por el presunto asesinato de la joven.

En un mensaje a través de las redes sociales, el Consistorio ha trasladado "su más firme condena y absoluta repulsa" ante el suceso, y ha convocado a la ciudadanía a una concentración este jueves a las 12:00 horas en la puerta del Ayuntamiento, lugar en el cual se guardará un minuto de silencio en recuerdo de la víctima.

"Nos encontramos ante un crimen terrible que nos sacude como pueblo y que vuelve a recordarnos la realidad más dolorosa de la violencia de género: una violencia que mata, que destruye familias y que rompe la convivencia en nuestras comunidades", ha señalado.

Además, el Ayuntamiento afirma que nada puede justificar "un acto tan cruel e inhumano", y sostiene que la violencia machista es "un problema estructural" que exige la unidad de todas las instituciones, partidos políticos y ciudadanía. Así, asegura que "no puede haber equidistancias, dudas ni silencios: Campillos se posiciona siempre al lado de las víctimas y contra los agresores".

También el Ayuntamiento del vecino municipio de Teba ha expresado su "consternación y profundo dolor" por el asesinato en el "pueblo hermano" de Campillos, y llama a la población local para que participe en los actos de repulsa y condena de este crimen. "La unidad y el compromiso de toda la sociedad son imprescindibles para avanzar hacia un futuro en el que ninguna mujer viva con miedo y ninguna vida sea arrebatada por la violencia machista", ha escrito.

Un día después del 25N

Este suceso se produce un día después del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

La ONU ha compartido datos alarmantes en 2025: cada día, 137 mujeres y niñas son asesinadas por sus parejas o familiares e informan de que 263 millones de mujeres han sufrido violencia sexual por parte de un familiar, un amigo o un desconocido.