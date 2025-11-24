Un extenista pone en duda la buena relación entre Alcaraz y Sinner: "Que se saluden con una sonrisa no significa..."

Jack Sock, extenista profesional y campeón del Masters de París 2017, ha querido pronunciarse sobre la relación de 'amistad' entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El estadounidense de 33 años reconoce que ambos se llevan bien pero que, entre otras cosas, los fans y los medios de comunicación han "exagerado" acerca de que ambos pudieran ser buenos amigos.

"La gente desea que Alcaraz y Sinner se lleven como Federer y Nadal"

"Creo que a los fanáticos del tenis en general obviamente les encantó la narrativa de Roger Federer y Rafa Nadal, y son buenos amigos... y creo que como ahora están retirados y no están presentes, la gente lo desea tanto que están impulsando esto. En cada torneo, siento que cada semana ahora, vas a X y es como, 'Oh, Carlos y Jannik, miren esta interacción que tuvieron mientras pasaban por la cancha de entrenamiento'", empezó diciendo el ganador de cuatro títulos ATP individuales en el podcast 'Nothing Major'.

Sock, que tras retirarse se 'pasó' al pickeball, tiene claro que no son mejores amigos: "El hecho de que le des la mano a alguien y le sonrías no significa que sean muy buenos amigos. Quizás se convierta en eso con los años, con la rivalidad y todo eso, pero creo que ahora mismo se está exagerando mucho más de lo que realmente es. Estoy de acuerdo en que son amigos, pero se está exagerando la narrativa de que son muy cercanos entre ellos", concluyó el extenista.

Jack se retiró en 2023 con apenas 31 años tras conquistar 4 títulos ATP (Houston, Auckland, Delray Beach y el Masters de París), además de una gran carrera en dobles, donde destacó con 17 títulos, entre ellos tres Grand Slams y unas ATP Finals. En dobles también fue bronce en los Juegos de 2016 y oro en mixtos. Entre otras curiosidades, Sock llegó a ser 8 del mundo en 2017 y en el año 2021 estuvo a punto de ganar a Rafa Nadal en Washington, donde perdió en el tie-break del tercer set. Jugó ante el balear en otras cinco ocasiones y perdió siempre, no obstante, en tres de esos cinco encuentros le ganó siempre un set a Rafa, incluido uno en Roland Garros 2015, algo de lo que pocos jugadores pueden presumir.

Tras colgar la raqueta se pasó al pickeball, donde sigue compitiendo en torneos tanto individuales como dobles, además de estar promocionando esta nueva disciplina por todo el mundo.

