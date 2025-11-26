Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Santos Cerdán señala en un informe al Supremo que los audios de Koldo están "manipulados"

Es la conclusión a la que llega un informe pericial que ha hecho llegar la defensa de Cerdán al magistrado instructor del caso Koldo en el Supremo.

Santos Cerd&aacute;n

Santos CerdánEFE

Ángela Clemente
Publicado:

En un informe presentado al Tribual Supremo, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, mantiene que los audios intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al exasesor ministerial Koldo García, y que motivaron su imputación por la presunta trama de amaños de obra pública, están "manipulados".

Es la conclusión a la que llega un informe pericial al que ha tenido acceso Europa Press y que ha hecho llegar la defensa de Cerdán al magistrado instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente. Los peritos del informe apuntan a "la presencia de firmas de versiones de iOS cronológicamente imposibles para las fechas que figuran en los nombres y metadatos de los archivos".

"Imposibilidad técnica categórica"

Consideran que "la identificación de rastros simultáneos de iOS 12.2 e iOS 13.1.2 en audios atribuidos a abril de 2019 constituye una imposibilidad técnica categórica", ya que "ningún dispositivo puede incorporar huellas de un sistema operativo que no existía en la fecha declarada de creación".

"Esta circunstancia implica, de manera irrefutable, que los archivos fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad", aseguran en sus conclusiones. Se trata de un informe que la defensa encargó para rebatir el análisis requerido por el Supremo a la Guardia Civil que avalaba los audios de Koldo que incriminan a Cerdán.

El TS descartó manipulaciones

En el mes de julio, el Tribunal Supremo descartó que hubiera habido cualquier tipo de manipulación en estas grabaciones, que constituyen la pieza clave que fundamentó el informe de la UCO de la Guardia Civil, lo cual derivó en el ingreso en prisión provisional de Cerdán, ahora en libertad tras cinco meses encarcelado.

Cerdán se refugia en su pueblo natal

Tras su salida de prisión, el exsecretario de Organización del PSOE se ha refugiado en Milagro (Navarra), su localidad natal. Se desplazó hasta allí tan solo un día después de salir de la cárcel de Soto del Real. Allí, intenta llevar su vida diaria y pasar desapercibido a pesar de que sigue en el foco mediático.

