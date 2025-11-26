Controlado el incendio que ha obligado a evacuar el hospital Santa Lucía de Cartagena

Un gran incendio se ha declarado este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena. El fuego ha empezado en el bloque 5 y se ha propagado con mucha rapidez, favorecido por el viento. Los pacientes fueron evacuados, mientras las zonas más afectadas son la terraza y las fachadas. No se han registrado heridos. Fuentes del 112 informan a EFE de que las primeras llamadas de aviso del incendio, más de una treintena, se han registrado a las 7:25 horas.

Pasadas las ocho y media de la mañana, el Ayuntamiento de Cartagena ha informado de que Bomberos ya controlan incendio. Desde las 8:00 horas, efectivos inspeccionan el interior del área afectada para llevar a cabo labores de vigilancia y de ventilación en caso de ser necesarias.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha comunicado que todos los efectivos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Cartagena están desplegados. En un principio, han detectado que el fuego ha comenzado en una estancia exterior del centro sanitario, afectando a uno de los bloques del hospital. La regidora también ha informado que al parecer el fuerte viento ha propiciado la propagación de las llamas por la fachada exterior, afectando al menos a dos plantas de este bloque.

Los pacientes han sido evacuados

Cuando las llamas han comenzado, el personal del propio centro sanitario ha evacuado a los pacientes de este bloque y zonas próximas a los bloques contiguos del centro hospitalario, confirma Arroyo en una entrevista con Manu Sánchez en las Noticias de la Mañana de Antena 3.

Policía Local aconseja a los conductores evitar la circulación de vehículos particulares por las inmediaciones del hospital Santa Lucía, todo ello con el fin de facilitar la labor de los servicios de emergencia.

