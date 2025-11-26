Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Adrian Newey, nuevo jefe de equipo de Aston Martin en 2026

Aston Martin anuncia que Adrian Newey "asumirá el rol de director del equipo a partir de 2026", sustituyendo en el cargo a Andy Cowell, que se convertirá en el director de estrategia.

Adrian Newey y Fernando Alonso en la presentación del ingeniero inglés con Aston Martin

Adrian Newey y Fernando Alonso en la presentación del ingeniero inglés con Aston MartinGetty Images

Cambios relevantes en la estructura de Aston Martin de cara a la próxima temporada. La escudería británica ha confirmado este miércoles que Adrian Newey será el jefe de equipo de cara a 2026.

"Adrian Newey asumirá el rol de director del equipo a partir de 2026 y guiará al equipo técnico, incluidas las operaciones del auto en la pista", informa Aston Martin en sus redes sociales.

Andy Cowell pasa a asumir el rol de "Director de Estrategia", "utilizando su experiencia única para ayudar a optimizar la asociación técnica entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline", según explica la escudería con sede en Silverstone.

"Estoy ansioso de adquirir este nuevo rol para poner al equipo en la mejor posición para competir en 2026"

Adrian Newey es el actual ingeniero jefe de Aston Martin y lleva ya varios meses trabajando en el monoplaza de Fernando Alonso y Lance Stroll para 2026.

"En los últimos nueves meses he visto grandes talentos individuales en el equipo. Estoy ansioso de adquirir este nuevo rol para poner al equipo en la mejor posición para competir en 2026 con el desafío que enfrenta el cambio de regulación", expresó el británico, que sustituirá en el cargo a Andy Cowell, que se convertirá en el director de estrategia.

Adrian Newey, de 66 años, estuvo en Red Bull desde 2005, coincidiendo con Horner, donde diseñó el RB19, el coche más dominante de la historia de la F1, que ganó 21 de las 22 carreras del calendario, además de contribuir a la consecución de siete campeonatos mundiales y más de 200 Grandes Premios.

Según explica Aston Martin, Newey liderará el equipo técnico y las operaciones en pista, mientras que Cowell se centrará en optimizar la colaboración técnica entre Aston Martin, Honda, Aramco y Valvoline, y garantizar la integración del nuevo motor, combustible y chasis.

"Me complace que Adrian Newey asuma este nuevo rol, lo que le permitirá aprovechar toda su experiencia técnica y creativa. Estos cambios aseguran que el equipo esté en la mejor posición para sacar el máximo provecho de sus fortalezas colectivas. Este cambio en el liderazgo es una decisión tomada en beneficio del equipo", afirmó Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin y padre de Lance Stroll, piloto de la escudería.

"Después de implementar cambios estructurales necesarios para la transición hacia un equipo de fábrica y sentar las bases para Adrian y la organización, es el momento adecuado para asumir un nuevo rol. Me centraré en asegurar la integración de nuestro nuevo motor, combustible y chasis", apuntó Cowell.

