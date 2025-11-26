Pedro Sánchez defiende a García Ortiz y Feijóo le acusa de ser "cada vez más peligroso para la democracia"

Pedro Sánchez se enfrenta a las preguntas de la oposición este miércoles en el Congreso tras conocer la condena a Álvaro García Ortiz. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, centra su intervención en la dimisión del fiscal general del Estado y preguntará a Sánchez "quién pedirá perdón a los españoles".

"Menos de presidente ejerce de todo", apunta Feijóo a Sánchez tras recordarle que sobre excargos socialistas pesan más de 40 años de cárcel. "¿Qué hace usted ante este bochorno? Decirle al Supremo lo que tiene que sentenciar y al exfiscal como tiene que recurrir".

La sesión de control llega un día después de conocerse que la fiscal propuesta para sustituir al fiscal general, Teresa Peramato. El Ejecutivo la considera una persona "absolutamente idónea" para el cargo, y los 'populares' que, por el contrario, la considera "continuista" y de la "absoluta confianza" de García Ortiz.

El presidente Sánchez asegura que el Ejecutivo está "siempre con la verdad" y recuerda "tres cosas que hace el Gobierno": "En primer lugar, acata el fallo del Tribunal Supremo y digo el fallo porque a día de hoy desconocemos la sentencia. En segundo lugar, decimos una obviedad, afortunadamente España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas y hay mucha gente, entre la que me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y finalmente, el Gobierno hizo lo que le corresponde y es proponer, en este caso, a una mujer de dilatada trayectoria, reconocida, independiente y rigurosa. Y por cierto, feminista, al frente de la Fiscalía General del Estado".

Sánchez ha respondido así a la pregunta de Feijóo de si va a pedir perdón a los españoles por haber dicho, antes de conocer la condena a García Ortiz, que alguien debía pedirle perdón al fiscal. "Visto lo visto, usted va a pedir perdón", ha dicho Feijóo, quien ha calificado la situación de "bochorno".

Feijóo: "¿Qué normalidad garantiza si solo está aquí de cuerpo presente?

El líder 'popular' contraataca a Sánchez asegurando que se desconoce la sentencia que pesa sobre García Ortiz y el presidente "ya está en contra de ella". Una afirmación que ha sorprendido al jefe del Ejecutivo. "Cada vez es más peligroso para la democracia española", añade.

"Si España tuviese una situación normal, usted respetaría a los jueces, cosa que no hace, les llama mentiroso al Tribunal Supremo, gobernaría en el Parlamento, aprobaría los Presupuestos, habría un debate del Estado de la Nación, uno al año y no uno en los últimos siete y estaría con los problemas de los españoles", dice antes de enumerarlos: la vivienda, los precios de la cesta de la compra, la inmigración y la pobreza. "¿Qué normalidad garantiza si solo está aquí de cuerpo presente?, formula.

Alberto Núñez Feijóo sigue su intervención explicando que la mente del presidente del Gobierno está puesta en las puertas del Supremo y que lo que verdaderamente le inquieta "es que se vuelvan a abrir las puertas de la prisión para que entre alguno de los suyos". "Si es el único de la cuadrilla que está en libertad, siempre podrá decir que no los conocía de nada, que nunca los ha visto, como ha dicho sobre Otegi", afirma. "¿No sabe gobernar sin estar asistido por un presunto delincuente de confianza?", lanza de nuevo la pregunta.

Pedro Sánchez responde tachándolo de mal parlamentario: "Entre sus virtudes no está ser un buen parlamentario (...) porque no propone nada". "La izquierda no pide ni permiso ni perdón para gobernar", dice tajante antes resaltar los buenos datos económicos y los niveles de ocupación y empleo.

