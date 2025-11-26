Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Whaleathon, la nueva forma de correr un maratón alrededor de una rotonda

630 vueltas alrededor de una rotonda presidida por la escultura de una ballena, la cual da el nombre a esta carrera, para completar los 42 kilómetros que comprenden un maratón completo.

Daniel Valares
Publicado:

De preparar la maratón de Salt Lake City, a organizar la suya propia. Este es el caso de cuatro amigos que, al dar 20 vueltas a una rotonda del barrio 9th and 9th en el estado de Utah, tuvieron una idea: organizar un maratón alrededor de una rotonda. Todo comenzó cuando uno de ellos bromeó con hacer una maratón completa alrededor de la glorieta de 64 metros de perímetro, una locura que ha acabado siendo una realidad.

Participar es muy sencillo, solo tienes que registrar tu marca en una app de seguimiento y hacerte una foto junto a la escultura. "Hay una página web en la que registran tus datos, comprueban Strava y te añaden a la lista de Finishers", cuenta Fabián Zárate, que completó la carrera el pasado mes de febrero, a Antena 3 Deportes.

"Fue loquísimo, no acabé muy dolorido. Fue genial y la voy a volver a hacer"

Fabián es uno de los 116 corredores que han dado las 630 vueltas a la ballena y la idea le nació "porque un amigo lo hizo el año pasado y dije: 'Esto hay que hacerlo'", aseguraba. La experiencia fue tan buena para él, que no tiene dudas de que quiere repetirla alguna vez. Concretamente, nos cuenta que su intención es hacerlo el año que viene: "Fue loquísimo, no acabé muy dolorido. Fue genial y la voy a volver a hacer".

El dolor del que nos habla Zárate es el que sufren, en mayor medida, las rodillas y las caderas. Para evitar lesiones o molestias en estas zonas, cambiaban la dirección de la carrera cada treinta minutos: "Había personas allí que te decían: 'cambio, cambio'. Cuando no estaba esta persona, miraba en mi reloj cuando debía hacer los cambios".

Whaleathon no otorga premios en metálico, ni trofeos; ya que es una carrera sin ganador. En ella, participa todas las personas que quieren y su único objetivo es registrar su marca en esta innovadora carrera y dar visibilidad a la protección del Gran Lago, en Salt Lake City.

