Dos guardias civiles, heridos al reducir a la luchadora de MMA Sinead Kavanagh en un avión

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado que los agentes se tuvieron que enfrentar con la luchadora de MMA sin protección ni medios suficientes: "¡Vendidos!".

Los guardias civiles reduciendo a la luchadora Sinead Kavanaghy

Dos guardias civiles, heridos al reducir a la luchadora de MMA Sinead Kavanaghy en un avión | X AUGC Guardia Civil

Dos agentes de la Guardia Civil ha resultado heridos al tratar de reducir a una luchador de MMA (Artes Marciales Mixtas) en un avión en el aeropuerto de Gran Canaria. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que los dos agentes heridos se han enfrentado a la luchadora sin ningún tipo de protección ni medios.

"¡Vendidos en Gando! Dos Guardias Civiles heridos tras frenar a una luchadora profesional de MMA. Cero taser en el aeropuerto, sin vehículo mampara... Agresora libre, agentes de baja", ha señalado AUGC en sus redes sociales junto a un vídeo grabado por una pasajera.

Una "vergüenza" para la AUGC

La AUGC califica de "vergüenza" lo ocurrido en el avión de Ryanair que iba de Gran Canaria a Dublín.

​"¿Y dicen que NO somos #ProfesiónDeRiesgo? Somos la única defensa del ciudadano y nos enfrentamos a profesionales del combate a mano limpia y SIN MEDIOS", denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

Según informa el medio Canarias7, la luchadora detenida es Sinead Kavanagh y "se resistió de forma agresiva y golpeó en varias ocasiones a los agentes, dejándoles heridas de diversa consideración y causándoles la baja laboral".

Amiga de Conor McGregor

Sinead Kavanagh es una luchadora de MMA nacida en Inchicore, (Dublín) el 1 de febrero de 1986. La luchadora irlandesa de peso pluma es amiga de Conor McGregor ha sido cinco veces campeona nacional de boxeo e hizo su debut profesional en MMA contra Hatice Özyurt en BAMMA 22, el 19 de septiembre de 2015. Su balance es de 9 victorias y 7 derrotas.

