Despojan a Jammie Booker del título a la 'Mujer Más Fuerte del Mundo' tras descubrirse que nació hombre

Jammie Booker, proclamada recientemente mujer más fuerte del mundo 2025, ha sido descalificada y despojada del título después de que se descubriera que nació hombre. Según publica el Daily Mail, la revelación se produjo tras la difusión entre las competidoras de fotos y vídeos explícitos que aparentemente mostraban que Booker era una exestrella porno transgénero.

La organización de los Official Strongman Games emitió un comunicado confirmando la irregularidad. "Parece que un atleta biológicamente masculino, que ahora se identifica como mujer, compitió en la categoría Abierta Femenina... Se ha intentado contactar a la competidora involucrada, pero no se ha recibido respuesta", señaló la organización.

"Las competidoras sólo pueden competir en la categoría correspondiente al sexo biológico registrado al nacer"

Strongman recordó que su normativa es estricta en cuanto a la participación según el sexo biológico. "Las competidoras sólo pueden competir en la categoría correspondiente al sexo biológico registrado al nacer", subrayaron en su comunicado, insistiendo en que permiten competir a cualquier deportista, pero únicamente en la categoría acorde a su sexo biológico.

La organización añadió que, de haber conocido la identidad biológica de Booker, "no se le habría permitido competir en la categoría Open Femenina".

Andrea Thompson, nueva campeona

Tras la descalificación de Booker, la británica Andrea Thompson, de 43 años, pasa a ser la nueva mujer más fuerte del mundo. Thompson explicó que ni ella ni el resto de competidoras sospechaban nada hasta la madrugada del lunes, cuando comenzaron a circular las imágenes y vídeos que desataron el escándalo.

Según relató a Daniel Matthews, "provenían de un sitio web de entretenimiento para adultos, digámoslo así".

"Creo que a Jammie Booker le dieron un plazo de 24 horas para que les respondiera... sólo para decir sí, no, lo que fuera, para confirmar o negar, y no les respondió", abundó Thompson.

"Las categorías femeninas deben seguir siendo exclusivamente femeninas por nacimiento"

La también competidora Rebecca Roberts, tres veces ganadora del premio a la Mujer Más Fuerte del Mundo, se pronunció así en redes sociales: "Mi mensaje es simple. Las personas trans tienen cabida en el deporte, pero las categorías femeninas deben seguir siendo exclusivamente femeninas por nacimiento".

El caso ha desatado un intenso debate internacional sobre la participación de personas transgénero en categorías deportivas femeninas, máxime cuando se trata de un deporte de fuerza que exige normativas estrictas debido a la diferencia física que puede existir entre sexos.

