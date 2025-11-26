Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Strongman Games

Despojan a Jammie Booker del título a la 'Mujer Más Fuerte del Mundo' tras descubrirse que nació hombre

Official Strongman Games confirma que la atleta compitió en la categoría femenina pese a ser biológicamente masculina. La revelación se produjo tras la difusión entre las competidoras de fotos y vídeos explícitos.

Jammie Booker en el podio de los Strongman Games

Jammie Booker en el podio de los Strongman GamesOfficial Strongman Games

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Jammie Booker, proclamada recientemente mujer más fuerte del mundo 2025, ha sido descalificada y despojada del título después de que se descubriera que nació hombre. Según publica el Daily Mail, la revelación se produjo tras la difusión entre las competidoras de fotos y vídeos explícitos que aparentemente mostraban que Booker era una exestrella porno transgénero.

La organización de los Official Strongman Games emitió un comunicado confirmando la irregularidad. "Parece que un atleta biológicamente masculino, que ahora se identifica como mujer, compitió en la categoría Abierta Femenina... Se ha intentado contactar a la competidora involucrada, pero no se ha recibido respuesta", señaló la organización.

"Las competidoras sólo pueden competir en la categoría correspondiente al sexo biológico registrado al nacer"

Official Strongman Games

Strongman recordó que su normativa es estricta en cuanto a la participación según el sexo biológico. "Las competidoras sólo pueden competir en la categoría correspondiente al sexo biológico registrado al nacer", subrayaron en su comunicado, insistiendo en que permiten competir a cualquier deportista, pero únicamente en la categoría acorde a su sexo biológico.

La organización añadió que, de haber conocido la identidad biológica de Booker, "no se le habría permitido competir en la categoría Open Femenina".

Andrea Thompson, nueva campeona

Tras la descalificación de Booker, la británica Andrea Thompson, de 43 años, pasa a ser la nueva mujer más fuerte del mundo. Thompson explicó que ni ella ni el resto de competidoras sospechaban nada hasta la madrugada del lunes, cuando comenzaron a circular las imágenes y vídeos que desataron el escándalo.

Según relató a Daniel Matthews, "provenían de un sitio web de entretenimiento para adultos, digámoslo así".

"Creo que a Jammie Booker le dieron un plazo de 24 horas para que les respondiera... sólo para decir sí, no, lo que fuera, para confirmar o negar, y no les respondió", abundó Thompson.

"Las categorías femeninas deben seguir siendo exclusivamente femeninas por nacimiento"

Rebecca Roberts

La también competidora Rebecca Roberts, tres veces ganadora del premio a la Mujer Más Fuerte del Mundo, se pronunció así en redes sociales: "Mi mensaje es simple. Las personas trans tienen cabida en el deporte, pero las categorías femeninas deben seguir siendo exclusivamente femeninas por nacimiento".

El caso ha desatado un intenso debate internacional sobre la participación de personas transgénero en categorías deportivas femeninas, máxime cuando se trata de un deporte de fuerza que exige normativas estrictas debido a la diferencia física que puede existir entre sexos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

España - Italia: Horario, formato, partidos y dónde ver la final de la Copa Davis 2025

El equipo español celebra su pase a la final de la Copa Davis

Publicidad

Deportes

Jammie Booker en el podio de los Strongman Games

Despojan a Jammie Booker del título a la 'Mujer Más Fuerte del Mundo' tras descubrirse que nació hombre

Jugador de baloncesto

Muere de forma súbita un niño de 12 años tras desplomarse durante un entrenamiento en Avilés

Los guardias civiles reduciendo a la luchadora Sinead Kavanaghy

Dos guardias civiles, heridos al reducir a la luchadora de MMA Sinead Kavanagh en un avión

La entrada de Araújo a Cucurella que le costó la roja
FC Barcelona

El dardo de Flick a Araújo tras su expulsión ante el Chelsea: "Tengo que hablar con él"

Cucurella hace frente a Lamine Yamal en Stamford Bridge
Champions League

"Cucurella tiene en el bolsillo a Lamine Yamal"

El 'popeye ruso' posa en su Instagram
'Popeye ruso'

El 'Popeye ruso' podría perder sus brazos por inyectarse synthol durante años para aumentar sus bíceps

El joven exluchador de artes marciales de 29 años se enfrenta a problemas de salud muy peligrosos y podrían amputar sus brazos.

Kylian Mbappé, en acción ante el Liverpool en Anfield
Champions League

Olympiacos - Real Madrid: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League, en directo

Consulta el horario, los posibles onces y dónde seguir en directo el Olympiacos - Real Madrid de la jornada 5 de la Champions League.

Estevao fusila a Joan García para hacer el segundo gol del Chelsea

El Barcelona naufraga en Stamford Bridge ante un Chelsea superior (3-0)

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

La FIFA desvela los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026

Xabi Alonso, en rueda de prensa

Xabi Alonso: "No soy el primer entrenador que tiene que convivir con estas situaciones"

Publicidad