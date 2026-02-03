Comparecencia de Óscar Puente hoy en el Congreso por los accidentes ferroviarios, streaming en directo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece hoy martes en la Comisión de Transportes del Congreso para informar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y los incidentes continuados en el servicio de Rodalies de Cataluña, agravados por el accidente de Gelida (Barcelona).

Puente ha explicado que hace esta comparecencia "para informar sobre las actuaciones ante el accidente de Adamuz y Gelida", destacando ser el ministro "que más ha comparecido" y ha reafirmado el compromiso del Gobierno con "el esclarecimiento" de los hechos y con el objetivo de "así restaurar la confianza en el servicio ferroviario".

También ha querido precisar que "el corte de suministro se produjo en el mismo momento del accidente y la circulación quedó completamente cortada". Y ha señalado que "desde el primer momento se era consciente de que había dos trenes afectados".

Comparecencia en el Senado

Se trata de su segunda comparecencia parlamentaria en cinco días, después de la que protagonizó el pasado 29 de enero ante el pleno del Senado, donde aseguró que no va a dimitir y que el sistema ferroviario en España es "muy seguro", con un riesgo "cercano a cero"

En su comparecencia de siete horas en el Senado, Puente apuntó como causas principales del accidente del pasado 18 de enero en Adamuz -en el que murieron 46 personas y 126 resultaron heridas- un defecto en el carril o en la soldadura o una combinación de ambas y explicó que "eso es lo que hay que delimitar en este momento".

Según dijo, las roturas de carril se producen en España y en el conjunto de la red europea "con cierta frecuencia y casi nunca con consecuencias en vidas humanas o en daños personales", porque en la mayoría de los casos "avisan y los sistemas de control que tiene la infraestructura los detecta", aunque hay circunstancias en las que "no avisan, no lo hacen con la claridad o con los parámetros que tiene establecida nuestra normativa de seguridad".

También insistió en que cuando dijo, tras el descarrilamiento de Adamuz, que había habido una renovación integral de esa línea no quería decir "levantarla entera y volverla a construir".

Tanto Puente como el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y el de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, pidieron hace días comparecer en el Congreso, donde también lo hará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 11 de febrero.

Peticiones de dimisión

La mayoría de los grupos parlamentarios han exigido asimismo que todos ellos acudan al parlamento a dar explicaciones, entre ellos el PP, Vox y Junts, que en el Senado pidieron reiteradamente al ministro su dimisión inmediata como responsable político último de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida y del "fracaso" en la gestión del mantenimiento del sistema ferroviario en España.

Los grupos que apoyan al Gobierno, como el PNV y EH Bildu, abogaron por esperar a las conclusiones definitivas de la investigación, mientras que ERC no pidió expresamente la dimisión de Puente pero le reprochó su falta de "liderazgo" y "presencia" en la crisis de Rodalies en Cataluña.

Junts y ERC coinciden en que el "maltrato" histórico por parte de los gobiernos estatales del PP y el PSOE a Cataluña está detrás del mal funcionamiento de Rodalies, donde se producen averías frecuentes, retrasos crónicos y saturación, agravados por el accidente del pasado 20 de enero en Gelida, con un maquinista muerto y decenas de heridos.

