Alcaraz sigue haciendo historia y este es el nuevo objetivo que se marca

Lo bueno es que es una leyenda que no ha hecho más que empezar. ¿Hasta dónde puede llegar Carlitos? Es la pregunta que ahora nos hacemos todos. Horas después de su triunfo, Carlos sigue de acto en acto con su trofeo entre las manos, parece que no lo ha querido soltar desde su victoria de este domingo por la mañana.

Desde luego, la emoción sigue muy presente y uno de los grandes momentos que nos ha dejado su triunfo es el encuentro que protagonizaron él y Rafa Nadal. Se abrazaban y Nadal lo felicitaba, tras haber disfrutado del partido.

Poco después, Alcaraz entraba para dar su rueda de prensa y con una copa de champán en la mano decía: "Lo primero, salud a todos". El murciano no podía esconder su alegría, le daba un trago a la copa o contestaba a las preguntas. Sobre cuál ha sido su motivación para lograr esta victoria: "Odio perder, mi motivación es intentar perder lo menos posible".

"¿A quién no le gustaría ganar los cuatro en el mismo año?"

Afirma que ha cumplido un sueño, es el jugador más joven de la historia, en ganar los cuatro Grand Slam, pero el genio de El Palmar quiere más y en rueda de prensa también decía: "¿A quién no le gustaría ganar los cuatro en el mismo año?".

El tenista contaba este nuevo objetivo y le han preguntado que cómo piensa conseguirlo a lo que ha contestado: "La mejor manera de afrontarlo y conseguirlo es ir uno a uno". Paso a paso, y desde luego parece que va por buen camino.

Al salir de la rueda de prensa más champán y más celebración, esta vez, junto a su equipo. Ahora ya viaja hacia España y aquí les esperan más actos para celebrar que ha hecho historia.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.