Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Carlos Alcaraz

Alcaraz sigue haciendo historia y este es el nuevo objetivo que se marca

El murciano es ya historia del tenis. Es el tenista más joven en ganar los cuatro torneos de Grand Slam. Tiene solo 22 años. Después de derrotar a un mito como Djokovic dice que quiere más, su objetivo: "Ganar todos los grandes en la misma temporada".

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Open de Australia

El nuevo objetivo de Carlos Alcaraz tras ganar en Australia | Reuters

Publicidad

Carla Moya
Actualizado:
Publicado:

Lo bueno es que es una leyenda que no ha hecho más que empezar. ¿Hasta dónde puede llegar Carlitos? Es la pregunta que ahora nos hacemos todos. Horas después de su triunfo, Carlos sigue de acto en acto con su trofeo entre las manos, parece que no lo ha querido soltar desde su victoria de este domingo por la mañana.

Desde luego, la emoción sigue muy presente y uno de los grandes momentos que nos ha dejado su triunfo es el encuentro que protagonizaron él y Rafa Nadal. Se abrazaban y Nadal lo felicitaba, tras haber disfrutado del partido.

Poco después, Alcaraz entraba para dar su rueda de prensa y con una copa de champán en la mano decía: "Lo primero, salud a todos". El murciano no podía esconder su alegría, le daba un trago a la copa o contestaba a las preguntas. Sobre cuál ha sido su motivación para lograr esta victoria: "Odio perder, mi motivación es intentar perder lo menos posible".

"¿A quién no le gustaría ganar los cuatro en el mismo año?"

Afirma que ha cumplido un sueño, es el jugador más joven de la historia, en ganar los cuatro Grand Slam, pero el genio de El Palmar quiere más y en rueda de prensa también decía: "¿A quién no le gustaría ganar los cuatro en el mismo año?".

El tenista contaba este nuevo objetivo y le han preguntado que cómo piensa conseguirlo a lo que ha contestado: "La mejor manera de afrontarlo y conseguirlo es ir uno a uno". Paso a paso, y desde luego parece que va por buen camino.

Al salir de la rueda de prensa más champán y más celebración, esta vez, junto a su equipo. Ahora ya viaja hacia España y aquí les esperan más actos para celebrar que ha hecho historia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Djokovic, tras volver a perder ante Alcaraz en una final de Grand Slam: "Tiene 22 años, es increíble... legendario"

Alcaraz y Djokovic se saludan antes de la final del Open de Australia

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz haciéndose un tatuaje

El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz tras ganar el Open de Australia

Verónica Sánchez, alcaldesa de El Palmar

Verónica Sánchez, alcaldesa de El Palmar, sobre la 'Alcarazmanía': "Había unos chinos haciéndose fotos..."

Toni Nadal, entrevistado en Antena 3 Noticias

Toni Nadal, tras la gesta de Alcaraz en Australia: "Hoy en día los jugadores se rinden antes"

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Open de Australia
Carlos Alcaraz

Alcaraz sigue haciendo historia y este es el nuevo objetivo que se marca

Ángel Luis López Guillén, amigo de la familia Alcaraz
Open Australia

Amigos de Alcaraz vaticinan dónde estará el techo del genio de El Palmar: "Llegará donde él se proponga"

Alcaraz y Djokovic, tras la final del Open de Australia 2026
Open de Australia

Djokovic, tras volver a perder ante Alcaraz en una final de Grand Slam: "Tiene 22 años, es increíble... legendario"

Novak se rindió ante el murciano tras la tercera final de major que pierde ante Carlos, la primera en Melbourne.

Djokovic habló con Nadal durante la final del Open de Australia ante Alcaraz
Open de Australia

Djokovic, a Rafa Nadal durante la final del Open de Australia: "¿Quieres jugar?.."

El balcánico se dirigió a Rafa Nadal en el que fue uno de los grandes momentos de la final en Australia. En el discurso postfinal también le dedicó unas preciosas palabras: "Es raro verte ahí no aquí...".

Imagen de Carlos Alcaraz

¿Cuánto dinero se lleva Carlos Alcaraz por ganar el Open de Australia?

Alcaraz celebra el título del Open de Australia con su equipo

El 'dardo' de Carlos Alcaraz tras ganar el Open de Australia: "Me acuerdo de los que pensaban que no iba a conseguirlo..."

Alcaraz y Djokovic se saludan antes de la final del Open de Australia

Alcaraz, campeón en Australia: ¿quiénes son los tenistas que han ganado los cuatro Grand Slams del tenis?

Publicidad