Diego Poncelet, el campeón que baja a 131km/h sobre un monopatín: "Tienes que estar dispuesto a morirte"

Diego Poncelet ha alcanzado los 131 kilómetros por hora sobre una tabla de skate que es su mayor marca personal. Sin motor y con una sola forma de defenderse: unos guantes especiales con piezas de plástico que utiliza para frenar apoyando las manos en el suelo. Un gesto tan arriesgado como preciso, clave para sobrevivir en un monopatín a velocidades extremas.

Un deporte sin margen de error

El descenso es una de las modalidades más peligrosas del skate. "Que digan que estoy loco es el mejor cumplido que me pueden hacer", reconoce Poncelet para Antena 3 Deportes, consciente de que su disciplina exige asumir el riesgo como parte del camino. A esas velocidades, explica, no hay tiempo para pensar. Todo se basa en la anticipación y reacción. Las caídas forman parte de esta disciplina y a las quemaduras por el asfalto de forma humorista las llaman "beicon".

Vivir al límite

Poncelet siempre va un paso más allá y su siguiente objetivo es patinar carreteras que parezcan imposibles y donde nadie lo haya hecho antes. "Tienes que estar dispuesto a morirte. Cuando no lo esté lo dejaré porque eso significa que no me hace feliz", confirma el deportista extremo español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.