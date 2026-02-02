Cuánto dinero se queda Hacienda del premio de Alcaraz tras ganar el Open de Australia

La victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026 ha aportado una gran cantidad de dinero a las arcas españolas, las cuales se han visto beneficiadas por el éxito del murciano en Melbourne, donde venció a Novak Djokovic este pasado domingo para alzarse con el único Grand Slam que no había conquistado.

2'4 millones de euros por ganar el torneo

El tenista de 22 años sumó este domingo su séptimo Grand Slam, empatando a leyendas como McEnroe o Wilander, y además se embolsó el mayor premio económico que ha repartido el mayor oceánico en su historia: 4'1 millones de dólares australianos (2'7 millones de dólares estadounidenses), lo que equivale a unos 2'4 millones de euros.

La Hacienda española se queda 600.000 euros

No obstante, este montante es en bruto ya que tendrá que tributar tanto en Australia, país en el que ha conseguido la hazaña, como en España, donde está su residencia fiscal. Por eso, la Hacienda española se llevará aproximadamente unos 600.000 euros.

La australiana... más de 366.000 euros

Es más, según calcula TaxDown, a la cantidad total también se le aplica una retención fiscal en Australia, la cual es de un 15%. Por ende, sobre los 2'4 millones de euros brutos y teniendo en cuenta los gastos deducibles y la tributación en nuestro país, las correspondientes Haciendas se quedarán casi un millón de euros (958.265), quedándole neto al murciano en torno a 1.480.000 euros. Hay que tener en cuenta que el importe retenido en Australia puede deducirse posteriormente en la declaración española, evitando pagar dos veces por la misma renta.

El de El Palmar también podrá deducirse gastos de desplazamiento, alojamiento en hoteles y pagos a su cuerpo técnico. No obstante, las cifras pueden variar un poco dependiendo de la fiscalidad en cada comunidad autónoma (en Murcia va de un 45 a un 47%), por lo que "aplicando tanto la retención en origen (en Australia) como los gastos deducibles estimados (10-15% del premio, entre 244.012 y 366.018 euros), el tenista murciano probablemente recibirá entre 1,1 y 1,2 millones de euros netos tras cumplir con todas sus obligaciones fiscales", apunta esta vez el análisis de los expertos fiscales de 'TaxDown'.

En 2025 se adjudicó aproximadamente 21 millones de dólares tras un año sobresaliente en el que ganó ocho títulos ATP y dos majors, tres Masters 1.000 y tres ATP 500. Además, ya es el quinto tenista masculino que más dinero ha ganado en premios económicos en la historia de este deporte (más de 60 millones de dólares).

