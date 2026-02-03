La FIFA quiere levantar el veto a Rusia: "No ha conseguido nada"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que debe levantarse el veto a Rusia en las competiciones internacionales porque esta iniciativa "no ha conseguido nada" y que, por ahora, debería aplicarse al menos en las categorías inferiores.

Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, fueron excluidos de las competiciones internacionales tras la invasión de Ucrania a principios de 2022, una medida que Infantino cuestionó abiertamente.

"Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar"

"Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores", afirmó este lunes en una entrevista con la cadena británica Sky. En esa línea, insistió en que "este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar".

El máximo dirigente del fútbol mundial también se refirió a la posibilidad de imponer sanciones a otros países por conflictos políticos y calificó un eventual veto a Israel por el genocidio en Palestina como "una derrota".

En ese contexto, subrayó: "Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos".

Elogios a Donald Trump

Durante la misma entrevista, Infantino defendió además la decisión de la FIFA de conceder a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el premio de la paz, un galardón de reciente creación por parte del organismo.

"Objetivamente se lo merece. Y no solo lo digo yo, una premio Nobel de la Paz -en referencia a María Corina Machado- también lo ha dicho. Él ha sido una parte instrumental a la hora de resolver conflictos y salvar miles de vidas", afirmó.

