Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Gianni Infantino

La FIFA quiere levantar el veto a Rusia: "No ha conseguido nada"

Infantino cree que debe levantarse el veto a los equipos rusos y bielorrusos al tiempo que defiende el premio de la paz a Trump.

Gianni Infantino y Vladimir Putin

Gianni Infantino y Vladimir PutinEfe

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que debe levantarse el veto a Rusia en las competiciones internacionales porque esta iniciativa "no ha conseguido nada" y que, por ahora, debería aplicarse al menos en las categorías inferiores.

Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, fueron excluidos de las competiciones internacionales tras la invasión de Ucrania a principios de 2022, una medida que Infantino cuestionó abiertamente.

"Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar"

Gianni Infantino

"Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores", afirmó este lunes en una entrevista con la cadena británica Sky. En esa línea, insistió en que "este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar".

El máximo dirigente del fútbol mundial también se refirió a la posibilidad de imponer sanciones a otros países por conflictos políticos y calificó un eventual veto a Israel por el genocidio en Palestina como "una derrota".

En ese contexto, subrayó: "Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos".

Elogios a Donald Trump

Durante la misma entrevista, Infantino defendió además la decisión de la FIFA de conceder a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el premio de la paz, un galardón de reciente creación por parte del organismo.

"Objetivamente se lo merece. Y no solo lo digo yo, una premio Nobel de la Paz -en referencia a María Corina Machado- también lo ha dicho. Él ha sido una parte instrumental a la hora de resolver conflictos y salvar miles de vidas", afirmó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Amigos de Alcaraz vaticinan dónde estará el techo del genio de El Palmar: "Llegará donde él se proponga"

Ángel Luis López Guillén, amigo de la familia Alcaraz

Publicidad

Deportes

Cristiano Ronaldo durante un partido con Al-Nassr

Benzema ficha por el Al-Hilal y Cristiano Ronaldo sacude la liga saudí

Alcaraz, a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas desde Australia

Alcaraz ya está en España con el Open de Australia: "Lo voy a celebrar en casa, que es donde mejor se está"

Vinícius en el Carlos Belmonte

Identifican al hincha que lanzó un plátano a Vinícius en el Albacete - Real Madrid

Gianni Infantino y Vladimir Putin
Gianni Infantino

La FIFA quiere levantar el veto a Rusia: "No ha conseguido nada"

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Open de Australia en Melbourne
Tenis

Alcaraz ya pone fecha límite a su carrera: "El tenis es muy exigente mental y físicamente"

Los jugdores del Albacete celebran un gol ante el Real Madrid
Copa del Rey

Albacete - Barcelona: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de cuartos de la Copa del Rey

Consulta el día, la hora, los posibles onces y dónde ver el Albacete - Barcelona de la Copa del Rey.

Alcaraz brinda tras ganar el Open de Australia
Open de Australia

Cuánto dinero se queda Hacienda del premio de Alcaraz tras ganar el Open de Australia

En este caso el murciano tendrá que tributar tanto en Australia como en España ¿Cuánto se llevarán de los 2'4 millones de euros del premio?

Carlos Alcaraz sonríe ante el trofeo del Open de Australia

Un mítico entrenador se rinde ante Alcaraz: "Estamos viendo al jugador más completo de la historia"

Carlos Alcaraz, sobre la Rod Laver tras ganar el Open de Australia 2026

Greg Rusedski, sobre Carlos Alcaraz: "Si se mantiene sano, por qué no va a ganar 20 grand slam"

Ter Stegen, en un partido con el Girona

Ter Stegen se lesiona de nuevo y podría pasar por el quirófano

Publicidad