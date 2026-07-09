Nuevo vídeo de Alcaraz con mensaje para el optimismo: "Por el buen camino"

Carlos Alcaraz, campeón de siete grand slam, ha subido un nuevo vídeo a sus redes sociales en el que se le puede ver ejercitándose con su equipo y golpeando a bajo nivel con su mano derecha, a la vez que también ejercita el movimiento del saque con una raqueta sin cordaje. El murciano, fuera del circuito desde el pasado 14 de abril por una lesión en su muñeca derecha, acompaña la publicación en su cuenta de Instagram con una frase de cuatro palabras: "Por el buen camino".

El mismo día que Tennis Canada confirmaba la lista de inscritos para el Masters 1000 de Montreal, el actual campeón del Open de Australia y el US Open subía una serie de vídeos a su Instagram en la que mostraba sus progresos tras tres meses fuera del circuito, habiéndose perdido dos grand slam (Roland Garros y Wimbledon) y los torneos de Madrid, Roma y Queen's.

Carlos Alcaraz jugó su último partido el pasado 14 de abril, el día que debutó en el Conde de Godó y se lesionó ante el finés Otto Virtanen. Ahora, la gran pregunta es saber cuándo tendrá el alta médica para comenzar a elevar la intensidad de los entrenamientos y comenzar a preparar su regreso a las pistas.

Cincinnati y el US Open, posibles escenarios para el regreso de Alcaraz

El tenista de El Palmar se coronó la temporada pasada en el Masters de Cincinnati y el US Open, dos citas a las que aún podría llegar Alcaraz si las pruebas médicas confirman que su lesión en la muñeca derecha está sanada.

El Masters de Cincinnati se jugará del 13 al 23 de agosto; mientras que el US Open, cuarto y último grand slam del año, se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre. Si el murciano no llega a tiempo a la gira de cemento, perderá 3.000 puntos como campeón en Cincinnati y Nuev York. Pero el ranking ahora mismo es lo de menos, desde su equipo se ha priorizado desde el primer minuto una recuperación total de su muñeca derecha, una zona vital para cualquier tenista.