El inglés Jarel Quansah, sancionado con dos partidos tras su expulsión ante México

El defensa inglés Jarel Quansah, que fue expulsado en el duelo de octavos de final ante México en el Azteca, ha sido sancionado con dos partidos por parte del Comité Disciplinario de la FIFA, por lo que no estará disponible ni para el partido de cuartos de final ante Noruega y, en caso de que los de Tuichel se metan en semifinales, ni para el partido ante el ganador del Argentina - Suiza.

"La sanción se cumplirá en el(los) próximo(s) partido(s) de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, de conformidad con el artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA", informa el comunicado hecho público este jueves por parte del organismo presidido por Gianni Infantino.

Jarel Quansah fue expulsado en el minuto 53 del partido de los octavos de final contra México, un duelo que finalizó victoria inglesa por 2-3, por una entrada con la plancha que el árbitro del encuentro, Alireza Faghiani, consideró merecedora de tarjeta roja directa tras revisarla en el monitor a pie de campo.

Se trata una baja importante para Thomas Tuchel en el lateral derecho, en el que perdió antes del comienzo del torneo a Tino Livramento y está pendiente de Reece James, que sigue con programas individualizados de entrenamiento por unas molestias en los isquiotibiales tras jugar los dos primeros encuentros del Mundial como titular.

Tampoco está disponible el centrocampista Jordan Henderson, que se pierde lo que resta de Mundial por una fractura en el brazo izquierdo tras tropezarse al saltar una valla publicitaria al final del encuentro contra México de hace cuatro días.

Cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs Marruecos | 9 de julio / 22:00 horas

España vs Bélgica | 10 de julio / 21:00 horas

Noruega vs Inglaterra | 11 de julio / 23:00 horas

Argentina vs Suiza | 12 de julio / 03:00 horas