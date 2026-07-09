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Gavi: "Siempre he soñado que marcaba de chilena en la final del Mundial"

El centrocampista de la selección española de fútbol ha hablado antes del duelo de cuartos de final ante Bélgica.

Gavi atiende a los medios en Los Ángeles

Gavi: "¿El rival en la final? Me gustaría Argentina por Leo Messi, pero..." | Onda Cero

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Gavi, centrocampista de las selección española, ha atendido a los medios de comunicación en las instalaciones del Carson Sports Park en la previa del duelo de cuartos de final ante Bélgica y ha admitido que siempre ha soñado con marcar un gol de chilena en la final de una Copa del Mundo.

"Siempre he soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Son sueños, ojalá se cumplan. Pero no sé... ¿El rival? Me gustaría Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea. Me da igual", señaló el mediocentro sevillano.

El futbolista internacional español también fue preguntado sobre el rival que preferiría en unas hipotéticas semifinales, de superar este viernes a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026.

"Los dos son rivales difíciles. Igual te digo Marruecos porque nos eliminaron el último Mundial", indicó Gavi.

"Estamos todos juntos, nuestra fortaleza es el grupo"

El mediocentro andaluz subrayó que la "fortaleza del grupo" es una de las claves de la selección española de fútbol.

"Estamos todos juntos, nuestra fortaleza es el grupo. Llevamos desde que el míster debutó en la absoluta casi es el mismo grupo. Ganamos la Liga de Naciones, la Eurocopa, llegamos a la final de la Liga de Naciones y estamos en cuartos de un Mundial después de muchos años. Estamos todos juntos y cada uno aporta su granito de arena. Estoy tranquilo. Confío en el equipo y en que vamos a dar lo mejor de nosotros, de aquí a la final, espero", señaló Gavi.

Además, el futbolista de Los Palacios destacó el buen ambiente que se vive en la selección española.

"Es importante que todos tengamos las cosas claras, juguemos o no juguemos. Somos una selección y hay que representar al país de la mejor manera. Hay que aportar nuestro granito de arena siempre. Eso es lo importante. Hay que estar todos unidos", explicó Gavi.

"Estamos todos muy unidos y nos hacemos muchas bromas en los entrenamientos, lo que no quita que cuando tengamos que competir, compitamos. Estamos muy unidos y felices", apuntó el mediocentro sevillano.

Por otro lado, Gavi colocó a Doku como "la estrella más grande de Bélgica" y entendió que, tras la victoria ante Portugal se les vea con más opciones a ganar el Mundial.

"Nunca me gusta hablar de favorito o no porque hay que demostrarlo en el campo. Bélgica es un rival muy difícil, igual o más que Portugal incluso. Tenemos que tener las cosas claras. Portugal era una de las selecciones gordas de este Mundial. Tenía un equipazo y entiendo a la gente que nos pueda ver mas favoritos ahora, pero hay que demostrarlo en el campo", concluyó Gavi.

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