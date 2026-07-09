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Suspendida la circulación del AVE entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

El incendio se ha declarado en una zona próxima a la vía férrea. El humo afecta también gravemente a la visibilidad de la carretera.

Imagen de archivo de un tren de alta velocidad

Imagen de archivo de un tren de alta velocidad Europa Press

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
Publicado:

Un incendio en Córdoba ha provocado la suspensión temporal de la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, tal y como ha informado Adif.

La incidencia afecta a la zona comprendida entre la barriada periférica cordobesa de Alcolea y Córdoba capital. El fuego se ha originado en una cunera del antiguo trazado de la N-IV, en una zona próxima a la vía férrea.

Además, el humo producido a consecuencia del incendio afecta a la visibilidad de la carretera próxima al campus universitario de Rabanales.

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