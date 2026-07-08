Egipto pide a la FIFA excluir al equipo arbitral del partido ante Argentina el resto del Mundial

La agónica victoria de Argentina frente a Egipto fue caldo de cultivo de un gran debate sobre las decisiones arbitrales. Los egipcios se mostraron indignados y muy críticos tras el partido. "Parecía que hubo una presión de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este final", declaró el seleccionador egipcio tras el encuentro.

Los jugadores también hicieron notar su descontento durante el encuentro, pues el capitán Mohamed Salah protestó en numerosas ocasiones al árbitro por motivo del juego duro de la albiceleste. Tras el pitido final, Ziko no dudó en desahogarse: "Hubo muchísimas faltas pitadas en nuestra contra, nos anularon un gol que ni siquiera sé por qué".

El comunicado de la FEA

Esta mañana todo terminó de explotar con un comunicado emitido por la Federación Egipcia de Fútbol en el que sostiene que "la Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido frente Argentina".

A esto se le une que el presidente, Hany Abo Rida, informó de que ya presentó una queja formal ante la FIFA pidiendo que el colegiado del partido François Leteixer y sus asistentes sean investigados y que no arbitren ningún partido más en el torneo.

Una medida que fue apoyada por el seleccionador Hossam Hassan en la rueda de prensa tras el encuentro en la que dio a ver sus intenciones al llegar a casa: "Os lo prometo, en cuanto vuelva no volveré a seguir los partidos de este Mundial. Es mi forma de alzar la voz".

Las jugadas de la polémica

Además de la dureza de la Selección Argentina, los faraones protestaron especialmente dos jugadas. La primera una falta señalada en la acción anterior al gol anulado a Ziko por un pisotón sobre Lisandro Martínez que para los africanos fue demasiado leve.

La segunda, un posible penalti no pitado de Mac Allister a Fathy que para el colegiado no fue suficiente y dio pie al 3-2 definitivo anotado por Enzo Fernández.

Egipto también se queja de una infracción sobre Salah en el área de Argentina y de las pocas tarjetas amarillas que vieron los jugadores de Lionel Scaloni.

Designación arbitral polémica

Tras las declaraciones de Donald Trump y el partido entre faraones y argentinos, las dudas de los aficionados sobre el torneo no paran de aumentar. La gota que colma el vaso surgió ayer cuando la FIFA anunció el equipo arbitral encargado del Francia-Marruecos de los cuartos de final, que estará por formado cinco argentinos.

Se trata de la primera vez que todos los árbitros designados para un partido tienen la misma nacionalidad en lo que va de Copa del Mundo, algo que no pasó desapercivido para los franceses.

El próximo partido de la albiceleste será el domingo 12 de julio a las 3:00 de la madrugada hora pensinular española en el que se enfrentarán a Suiza por un billete para las semifinales. Por su parte, la expedición egipcia regresa a casa orgullosa tras una participación histórica.

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