El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz para conmemorar su último título de Grand Slam

Carlos Alcaraz ha arrancado ya los entrenamientos de pretemporada con el objetivo de llegar en plena forma a mediados de enero, momento en el que debutara en el Open de Australia como número 1 del mundo. El murciano se ha marcado la conquista del grand slam oceánico como su gran objetivo de cara a 2026, se trata del único major que a día de hoy no figura en las vitrinas del campeón de seis grand slam (dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open). El pasado mes de septiembre el fenómeno de El Palmar logró levantar su segundo US Open (2022 y 2025), un título que le permitió regresar al número 1 de la ATP.

El jugador murciano ha subido a su cuenta de Instagram una seria de fotografías de su pretemporada en Murcia, en las que se le ve entrenando y bromeando junto a Flavio Cobolli, realizando el saque de honor en el partido de la Copa de Rey entre el Real Murcia y el Betis, completando sus primeros entrenamientos junto a Samu López y... '¡tatuándose la estatua de 'La Libertad' y el puente de Broolyn como recuerdo del último US Open. Como es habitual, el murciano se suele tatuar alguna imagen icónica cada vez que conquista un grand slam y esta vez le ha tocado grabarse en su piel dos monumentos emblemáticos de la ciudad de Nueva York.

Carlos Alcaraz ha sido noticia en los últimos días después de anunciar su separación de Juan Carlos Ferrero, el que ha sido su entrenador desde 2018 hasta 2025 y con el que ha conquistado 24 títulos ATP, incluidos seis grand slam y ocho masters 1.000. El Tataje lo ha realizado el tatuador Ganga.

La próxima temporada, que arrancará con la disputa del Open de Australia, supondrá un auténtico reto para Carlos Alcaraz, quien ya sin Ferrero en su equipo tratará de completar el grand slam ganando el Open de Australia, territorio en el que Jannik Sinner ha reinado en los dos últimos años.

Tras la disputa del grand slam oceánico, Alcaraz defenderá 500 puntos como campeón en Rotterdam antes de y la gira de cemento con los torneos de Indian Wells y Miami. Después, llegará la gira de tierra batida en la que el tenista murciano deberá defender sus coronas en Montecarlo, Roma y Roland Garros. Tras la temporada sobre polvo de ladrillo, llegará la hierba, donde el de El Palmar defiende el título en Queen's y la final en Wimbledon. Todo lo deberá afrontar ya sin Juan Carlos Ferrero en su box y con la presión de que cualquier traspié alimentará el peso de la ausencia de 'Juanki'.