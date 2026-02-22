Puñetazos y porrazos entre ultras y agentes de la Policía tras el Osasuna - Real Madrid

Dos personas fueron detenidas y cuatro resultaron heridas tras una pelea entre aficionados del Osasuna y agentes de la Policía Nacional en el interior del estadio El Sadar. Unas imágenes que han recorrido las redes sociales en las últimas horas, y después, tanto el Osasuna como el sindicato JUPOL han emitido varios comunicados, este último 'cargando' contra el club rojillo por nombre en entredicho la actuación de los agentes de la Policía.

La Policía fue a por un aficionado que lanzó una botella al campo

La trifulca se habría producido después de que la Policía identificara al autor del lanzamiento de una botella durante la primera mitad del encuentro, al que fue a detener una vez finalizado el partido, según cuenta la Delegación del Gobierno.

No obstante, en los vídeos que corren por redes sociales se puede apreciar la dureza del enfrentamiento entre agentes y ultras del club navarro.

Osasuna: "Escenas de pánico y afectación sobre socios..."

El Osasuna, que había vencido 2-1 al Real Madrid, emitió un comunicado en su página web: "El Club Atlético Osasuna abrirá una investigación interna para aclarar los incidentes ocurridos tras la disputa, esta noche, del encuentro ante el Real Madrid. El club lamenta las imágenes que se han presenciado en las zonas interiores del estadio una vez concluido el partido, las escenas de pánico y la afectación que ello ha tenido sobre socios y socias que desalojaban el estadio en ese momento celebrando una gran victoria de su equipo", ha explicado el conjunto rojillo en un comunicado.

A lo que el sindicato JUPOL ha querido responder entendiendo este escrito como un 'ataque' al trabajo de los agentes: "La actuación policial se vio gravemente obstaculizada por la actitud hostil y organizada de integrantes del grupo ultra Indar Gorri, quienes se negaron reiteradamente a colaborar con los agentes e intentaron impedir activamente la identificación del autor de los hechos, generando una situación de tensión y riesgo que obligó a una intervención policial progresiva. Ante la actitud violenta y de resistencia mostrada por dichos grupos radicales, los agentes se vieron obligados a actuar inicialmente en el interior del estadio, extendiéndose posteriormente la intervención a los exteriores del recinto con el fin de restablecer el orden y disolver a la masa violenta que se había congregado. Como consecuencia de estos incidentes, siete agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Pamplona resultaron heridos de diversa consideración".

El sindicato JUPOL carga contra Osasuna: "Un relato alejado de la realidad"

Por otra parte, el sindicato se refirió directamente a Osasuna y su comunicad: "Consideramos especialmente grave el comunicado del Osasuna, que ha trasladado públicamente un relato alejado de la realidad de los hechos, cuando la intervención policial se produjo precisamente en apoyo de su propio dispositivo de seguridad privada y para garantizar la seguridad dentro de sus instalaciones.

