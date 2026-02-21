El PP acusa a Marlaska de "tapar" al DAO o "ser un incompetente" y vuelve a pedir su dimisión

El Partido Popular ha situado este sábado en el centro del debate político la última crisis que afecta al Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse una investigación por una presunta violación atribuida al DAO. El portavoz del PP, Miguel Tellado, calificó la semana como "más propia de la crónica negra que de la crónica política" y defendió que el ministro “tendría que haber dimitido desde el primer momento”.

En sus declaraciones, Tellado asegura que, a su juicio, la situación solo admite dos explicaciones: "porque o lo ha tapado, o ha sido un incompetente sin saber lo que ocurría". En todo caso, ha remarcado que sus palabras no pretendían implicar a la víctima en el debate político y ha rechazado que la continuidad del ministro pudiera quedar condicionada a un pronunciamiento de la persona afectada. Con ironía, ha enmarcado la polémica en una crítica al Ejecutivo: "De los creadores de 'si quieren ayuda que lo pidan', llega ‘si quieren que dimita que me lo pida la víctima'", ha afirmado.

Desde el Gobierno de España, el respaldo al ministro se ha mantenido durante toda la semana, aunque este sábado no se hicieron menciones directas al asunto en las intervenciones públicas recogidas. La vicepresidenta primera y ministra, María Jesús Montero, ha centrado su mensaje en la defensa de sus medidas y en el debate económico. En ese marco, se ha referido a la subida del SMI y a la necesidad de "pedir esfuerzo a los ricos", además de responder al "marco de la derecha" que, según dijo, sostiene que el Gobierno "favorece a Cataluña", una afirmación que tachó de "radicalmente falsa".

Montero también abordó la condonación de deuda pactada con Esquerra Republicana de Catalunya, subrayando que, aunque el acuerdo se negoció con ERC, también beneficiaría a Andalucía. Ante el rechazo de algunos gobiernos autonómicos, criticó que "dicen que no porque viene del PSOE" y lanzó un mensaje político: "¿Sabéis lo que os digo? Que seré yo como presidenta la que diga que sí a condonar la deuda".

En paralelo, otro de los acuerdos del Ejecutivo con los independentistas —la financiación singular para Cataluña— "no parece terminar de materializarse", según las posiciones expresadas por ERC. El presidente del partido, Oriol Junqueras, advirtió ante el consejo nacional de su formación de que "no se dan las condiciones para poder iniciar una negociación presupuestaria” en Cataluña porque “el PSOE sigue sin cumplir y sin dar garantías de cumplimiento en el ámbito del IRPF”. Junqueras afirmó que corresponde ahora al Partit dels Socialistes de Catalunya "convencer" al PSOE para que cumpla los compromisos sobre la recaudación y la gestión del IRPF, y vinculó ese avance a la posibilidad de negociar presupuestos.

Fuentes de ERC confirmaron, además, que Junqueras se reunió este viernes con Pedro Sánchez en Palacio de la Moncloa para tratar este asunto, en un contexto en el que el escollo del IRPF puede condicionar futuros apoyos. Desde Junts per Catalunya, Jordi Turull exigió también a Sánchez "un buen acuerdo" de financiación y criticó la propuesta del Gobierno por, según dijo, renunciar a la "singularidad propia" y a la potestad sobre los impuestos. Mientras tanto, el cruce de reproches continuó: Tellado cerró su intervención con una frase de máxima dureza contra el Ejecutivo: "No tenemos Gobierno, tenemos okupas en la Moncloa".

