Julio Álamo completa su ruta soñada en moto: visitar todos los toros de Osborne en el mundo

Japón se ha convertido en la última parada del desafío personal de Julio Álamo, una aventura que comenzó por casualidad en 2018 en un trayecto de Madrid a Barcelona en el que el motorista paró a descansar en el toro de Osborne ubicado en Medinaceli. Se fotografió con él y decidió visitar todos cuantos había repartidos por el mundo. Pero como Julio nos reconoció: "Fue por casualidad, si hubiera parado en un faro, lo hubiera hecho con los faros".

Ocho años después ha completado su objetivo. Japón fue la meta simbólica de un viaje que lo ha llevado a atravesar medio mundo en busca de los 95 toros de Osborne que existen en el mundo. "Lo que no sabía yo es que al llegar allí a Japón, era que no solamente me estaba esperando esta figura, sino que había 120 personas con la cara pintada con la bandera de España y con pancartas".

Antes de llegar al continente asiático, "recorrí toda España, salté a México, terminé los cuatro de México, me fui a Dinamarca en 2024 y este año pasado, 2025, ya hice el viaje a Japón", contaba Álamo. En total, 48.000 kilómetros a lomos de su inseparable moto llamada 'Mariona', en honor a su hermana María, que falleció hace 3 años en un accidente de tráfico: "Mi moto se llama Mariona, en homenaje a mi hermana, que no pudo visitar lo que yo he podido visitar y de esta manera, siempre me acompaña", aseguraba el motorista.

A pesar de no sufrir ningún problema mecánico, ni ningún pinchazo, Julio tuvo un pequeño percance antes de llegar al toro de Osborne ubicado en Matsunoyama (Japón): "Tuve un accidente. Me choqué con un coche, fruto del cansancio. A falta de 200 kilómetros, esto hubiera podido terminar de una manera mucho más precipitada", nos confesaba.

El objetivo de visitar tantos países durante el trayecto y la finalidad de fotografiarse junto a todos los toros de Osborne, no es otro que "inspirar y motivar a mis hijas, que recojan ese legado que ha dejado su padre", concluía Julio.

La vuelta al mundo en moto

Lejos de terminar con su espíritu aventurero, Julio decidió viajar "desde Japón a Canadá, y de ahí, intentar completar una vuelta al mundo en moto", aseguró el madrileño.

A la lista de numerosos países que ya conocía por su largo reto, añadió el ya mencionado Canadá, Estados Unidos y Panamá.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.