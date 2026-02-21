Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Motor

Julio Álamo completa su ruta soñada en moto: visitar todos los toros de Osborne en el mundo

El motorista madrileño comenzó esta aventura en mayo de 2018 por casualidad y ha estado con los 95 toros de Osborne repartidos por el mundo, terminando en el de Japón.

Julio Álamo completa su ruta soñada en moto: visitar todos los toros de Osborne en el mundo

Julio Álamo completa su ruta soñada en moto: visitar todos los toros de Osborne en el mundo | Antena 3

Publicidad

Daniel Valares
Publicado:

Japón se ha convertido en la última parada del desafío personal de Julio Álamo, una aventura que comenzó por casualidad en 2018 en un trayecto de Madrid a Barcelona en el que el motorista paró a descansar en el toro de Osborne ubicado en Medinaceli. Se fotografió con él y decidió visitar todos cuantos había repartidos por el mundo. Pero como Julio nos reconoció: "Fue por casualidad, si hubiera parado en un faro, lo hubiera hecho con los faros".

Ocho años después ha completado su objetivo. Japón fue la meta simbólica de un viaje que lo ha llevado a atravesar medio mundo en busca de los 95 toros de Osborne que existen en el mundo. "Lo que no sabía yo es que al llegar allí a Japón, era que no solamente me estaba esperando esta figura, sino que había 120 personas con la cara pintada con la bandera de España y con pancartas".

Antes de llegar al continente asiático, "recorrí toda España, salté a México, terminé los cuatro de México, me fui a Dinamarca en 2024 y este año pasado, 2025, ya hice el viaje a Japón", contaba Álamo. En total, 48.000 kilómetros a lomos de su inseparable moto llamada 'Mariona', en honor a su hermana María, que falleció hace 3 años en un accidente de tráfico: "Mi moto se llama Mariona, en homenaje a mi hermana, que no pudo visitar lo que yo he podido visitar y de esta manera, siempre me acompaña", aseguraba el motorista.

A pesar de no sufrir ningún problema mecánico, ni ningún pinchazo, Julio tuvo un pequeño percance antes de llegar al toro de Osborne ubicado en Matsunoyama (Japón): "Tuve un accidente. Me choqué con un coche, fruto del cansancio. A falta de 200 kilómetros, esto hubiera podido terminar de una manera mucho más precipitada", nos confesaba.

El objetivo de visitar tantos países durante el trayecto y la finalidad de fotografiarse junto a todos los toros de Osborne, no es otro que "inspirar y motivar a mis hijas, que recojan ese legado que ha dejado su padre", concluía Julio.

La vuelta al mundo en moto

Lejos de terminar con su espíritu aventurero, Julio decidió viajar "desde Japón a Canadá, y de ahí, intentar completar una vuelta al mundo en moto", aseguró el madrileño.

A la lista de numerosos países que ya conocía por su largo reto, añadió el ya mencionado Canadá, Estados Unidos y Panamá.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Terrible accidente en Milano-Cortina 2026: Sellier, herida tras cortarse en el ojo con la cuchilla de una rival

Accidente de Kamila Sellier en los Juegos Olímpicos de Invierno

Publicidad

Deportes

Julio Álamo completa su ruta soñada en moto: visitar todos los toros de Osborne en el mundo

Julio Álamo completa su ruta soñada en moto: visitar todos los toros de Osborne en el mundo

Alcaraz posa con el trofeo de campeón del ATP de Doha

Cuánto dinero ha ganado Carlos Alcaraz tras el título en el ATP de Doha

Carlos Alcaraz posa con el trofeo de Doha

Carlos Alcaraz arrasa a un desquiciado Fils en Doha para levantar su 26º título (6-2 y 6-1)

Accidente de Kamila Sellier en los Juegos Olímpicos de Invierno
Milano Cortina 2026

Terrible accidente en Milano-Cortina 2026: Sellier, herida tras cortarse en el ojo con la cuchilla de una rival

Cardona y Alonso posan con el bronce en esquí de montaña
Milano Cortina 2026

Cardona y Alonso, bronce en esquí de montaña: ¡tercera medalla olímpica de España en Milano Cortina!

Muere Álex Juan Noguera, joven futbolista del CD Enguera: "Dejas un vacío inmenso"
Fútbol

Muere Álex Juan Noguera, joven futbolista del CD Enguera: "Dejas un vacío inmenso"

El jugador falleció por causas que todavía se desconocen.

Valverde y Mbappé celebran un gol en LaLiga con el Real Madrid
LaLiga EA Sports

Osasuna - Real Madrid: Horario, alineaciones OFICIALES y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Consulta el horario, los onces OFICIALES y dónde ver en directo el Osasuna - Real Madrid de la jornada 25 de LaLiga EA Sports.

Alcaraz en el ATP 500 de Doha hoy

Carlos Alcaraz - Arthur Fils: Cuándo es la final del ATP 500 de Doha, horario oficial y dónde ver el partido

El calvario de Lindsey Vonn tras su caída en los Juegos

El calvario de Lindsey Vonn no acaba: quinta operación de 6 horas con un "dolor difícil de controlar"

Arbeloa en rueda de prensa antes del duelo ante Osasuna

Arbeloa contesta a Mourinho: "No podemos poner a Vinícius, la víctima, de provocador"

Publicidad