Carlos Santos, primer entrenador de Alcaraz: "Me pasó a mí también. Yo quería una serie de condiciones, el padre no las vio así"

Carlos Santos entrenó a Carlos Alcaraz cuando el murciano era tan solo un niño, de los 5 a los 12 años. Fueron años en los que Santos ejerció como entrenador del tenista de El Palmar y también como su segundo padre. Ahora, tras confirmarse la sorprendente ruptura entre Alcaraz y Jua Carlos Ferrero, Santos admite en una entrevista con Eurosport que se siente identificado con lo que le ha ocurrido a Juanki, viéndose reflejado en esa separación.

"Yo estuve ocho años con Carlitos, Juan Carlos ha estado siete. Me pasó a mí también: yo quería una serie de condiciones, el padre no las vio así. Y Juan Carlos habrá pedido otras condiciones que el padre tampoco habrá querido y no ha cedido", explica Carlos Santos en la entrevista con Eurosport.

El que fuera primer entrenado del tenista de El Palmar también opinó sobre el papel que pueden haber jugado el manager de Alcaraz y el padre del número 1 del mundo.

"El mánager se lleva muy bien con Juan Carlos. Y a mí me da la sensación de que estaba un poquito más del lado de Juan Carlos que del otro lado. No sé, hay mucho dinero en juego. Yo siempre soy partidario de apostar por lo personal más que por lo económico. El dinero es el dinero y yo creo que a esta gente no le va a faltar dinero nunca y no pasa nada si los de alrededor ganan dinero también", opina Carlos Santos.

"Una vez que entró Samuel, se apreciaba que podía haber un cambio"

Santos asegura que "el cambio se veía venir" y que la incorporación de Samu López en el equipo de Alcaraz era una pista de lo la ruptura que se ha producido.

"Una vez que entró Samuel como segundo entrenador, se apreciaba que podía haber un cambio. Al final, con Carlitos siempre se han hecho así las cosas, muy poco a poco para que no sea nada drástico de un día para otro", explica Carlos Santos.

El entrenador y autor del libro 'Alcaraz: La forja de un campeón' opina que detrás de la separación entre Alcaraz y Juan Carlos Ferrero puede haber discrepancias económicas y también del día a día.

"Juan Carlos ya hemos visto que a muchos torneos no iba. Tiene una familia, tiene una academia y tiene muchas cosas que atender. Carlitos se ha despegado mucho de esa academia. Ya tiene su propia sede donde entrena, que es en Murcia, y ya cada vez va menos a la academia de Juan Carlos Ferrero... Los acuerdos económicos han sido fundamentales. Y ahí quien le gestiona todo a Carlitos no lo ha visto claro o le ha parecido demasiado dinero lo que Juan Carlos Ferrero ya pide, porcentajes de premios, etcétera. Yo creo que van por ahí los tiros", opina Carlos Santos en la entrevista con Eurosport.

"Juan Carlos no quiere ir a todos o no puede ir a todos a día de hoy"

De esta forma, Carlos Santos sostiene que no hay razones tenísticas que puedan explicar el divorcio entre el ganador de seis grand slam y Juan Carlos Ferrero.

"Ellos quieren que esté exclusivamente con él, viajando a todos los torneos. Y Juan Carlos no quiere ir a todos o no puede ir a todos a día de hoy", argumenta Carlos Santos.

El que fuera primer entrenado de Alcaraz se moja al ser preguntado sobre nombres que podrían entrar en el equipo del murciano para ejercer junto a Samu López en la labor de entrenamientos.

"David Ferrer puede ser un buen entrenador, por el trabajo y el sacrificio que ha hecho él. Y ya no hablamos de jugadores como Rafa Nadal, que sería un escándalo que estuviera de entrenador de Carlitos. Por esa educación, esos valores, ese saber estar, esa humildad. Cosa que le vendría muy bien a Carlos y al entorno. Pero el entrenador que entre tiene que estar cerca y saber que es un equipo muy grande el de Carlitos. Tiene que asumir todo eso. Que no es sólo Carlitos, sino que hay un montón de personas en el equipo que están ahí. Y sean más válidas o menos válidas, están ahí, y eso tiene que asumirlo", indica Carlos Santos.

Por último, el exentrenador de Carlos Alcaraz no cree que el murciano vaya a tener problemas en el próximo Open de Australia por el hecho de no tener a Juan Carlos Ferrero en el box.

"Carlitos quiere mucho a Juan Carlos y le va a tener siempre ahí en el recuerdo, pero Carlitos funciona solo. Él ha absorbido todo lo que le ha enseñado Juan Carlos y ahora mismo tiene todo el aprendizaje. Se ha leído el libro de Juan Carlos, sabe todo... Tiene un tenis muy brillante y que no depende de nadie. Él juega solo. Se acordará mucho de él, pero no creo que le afecte mucho. Es más, si consigue un buen entrenador, va a empezar enchufado, motivado y con un cambio de aires, que tampoco viene mal", apunta Carlos Santos en declaraciones a Eurosport.

Para concluir, Santos detalla cuál es la clave que debe tener en cuenta la persona que entrene a Carlos Alcaraz: "Él tiene que entrar a la pista feliz. Y, más o menos, haber llegado a un acuerdo a la hora de entrar. No le puedes tener cabreado. Porque si no, no juega".