Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

ETA

Francisco Javier Sáenz, víctima del terrorismo: "El Gobierno Vasco quiere sacar a todos los presos de ETA a la calle"

Considera que la semilibertad concedida a varios presos de ETA demuestra el doble rasero del ejecutivo vasco que da un pasito para que avancen las víctimas, pero cien para que avancen los etarras.

Gobierno Vasco

Gobierno VascoEFE

Publicidad

Gonzalo Masip
Publicado:

La extinta banda terrorista ETA asesinó al padre de Francisco Javier,el exguardia civil Alejandro Sáenz. Nos explica cómo dos individuos le dispararon por la espalda al unísono en la nuca y, con el cuerpo inerte en el suelo, lo remataron.

En las últimas semanas, varios presos de ETA disfrutan de regímenes de semilibertad. Como Garikoitz Azpiazu, exjefe de la banda. Esta víctima señala al gobierno vasco. "Me recuerda al personaje del doctor Jekyll y míster Hyde. Doctor Jekyll cuando está con las asociaciones de víctimas. Palmadita en la espalda, subvención y sonrisa. Y míster Hyde cuando está con los etarras y batasuneros para darles todo tipo de prebendas". En definitiva, "da un pasito para que avancen las víctimas, pero cien para que avancen los etarras".

"El gobierno vasco quiere sacar a todos los presos de ETA a la calle"

Entresemana, Txeroki solo duerme en la cárcel. A este caso hay que sumar también los de José Ramón Carasatorre, condenado por el asesinato de Gregorio Ordoñez, y Asier Arzalluz, quien mató a José Luis López de la Calle. Este último recurrido por la fiscalía. "El gobierno vasco quiere sacar a todos los presos de ETA a la calle. Eventos como estos me hacen rememorar todo. Hay una palabra que lo define todo. Te revictimiza porque vuelves al pasado como una moviola", subraya Francisco Javier.

Algunas víctimas han expresado su temor a cruzarse en la calle con los exterroristas mientras cumplen sus obligaciones laborales. A Francisco Javier no le puede pasar algo así porque nunca se ha logrado identificar a los asesinos de su padre. Pero si le ocurriera, nos asegura, sentiría frustración, rabia y asco. "Y quién sabe qué más...porque todos somos humanos", señala.

Francisco Javier no entiende que no se les exija a los presos de ETA un arrepentimiento sincero. "Arrepentimiento es renegar públicamente de lo que han hecho y pedírselo públicamente a la víctima a la que han ocasionado el mal. No firmar un papel del que han hecho cincuenta mil fotocopias", afirma.

Desde que el Gobierno Vasco gestiona las prisiones se han otorgado un centenar de progresiones de grado a presos de ETA.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La defensa de la víctima del ex DAO entrega los audios clave al juez, pero pide que lo analice la Guardia Civil y no la Policía

Jorge Piedrafita

Publicidad

España

Gobierno Vasco

Francisco Javier Sáenz, víctima del terrorismo: "El Gobierno Vasco quiere sacar a todos los presos de ETA a la calle"

Salvador Illa regresa al trabajo tras un mes de baja

Illa descarta a Feijóo: "No será presidente; no ha entendido España y acelera los votos de Vox"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el acto de refundación del proyecto de las izquierdas, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a 21 de febrero de 2026, en Madrid (España).

Rita Maestre, en el acto de las izquierdas: "Pelearnos entre primos tampoco nos va a llevar demasiado lejos"

Turull durante su intervención
CATALUÑA

Turull cierra la puerta de Junts a los presupuestos de Illa y marca distancia con el Govern

Imagen de archivo de Félix Esteve
Vox

Un hombre propina un puñetazo al gestor de Vox en Bizkaia tras irrumpir en una carpa en Bilbao

Miguel Tellado
DAO

El PP acusa a Marlaska de "tapar" al DAO o "ser un incompetente" y vuelve a pedir su dimisión

El Partido Popular ha vuelto a exigir la dimisión del ministro del Interior. Aunque el Gobierno de España ha respaldado estos días a Marlaska, ha evitado entrar en la polémica y María Jesús Montero ha optado por centrar su agenda en su campaña en Andalucía.

Cónclave Izquierdas
CÓNCLAVE IZQUIERDAS

Llega 'Un paso al frente', la nueva alianza de izquierdas para ganar a la extrema derecha

La cita, que ha reunido a centenares de personas, responde a las demandas de su electorado para evitar la fragmentación del voto progresista.

Pedro Sánchez

Sánchez insiste en su guerra contra los empresarios: "Esa trituradora de salarios es la desconexión del crecimiento económico y el bienestar de las clases medias"

Pradales subraya la importancia del trabajo y el aprendizaje de la lengua para la integración de los migrantes

Rifirrafe en el Parlamento vasco por las semilibertades a presos de ETA

Margarita Robles

Margarita Robles reconoce que la agresión del DAO le da "asco" y pide la revisión de los protocolos

Publicidad