Francisco Javier Sáenz, víctima del terrorismo: "El Gobierno Vasco quiere sacar a todos los presos de ETA a la calle"

La extinta banda terrorista ETA asesinó al padre de Francisco Javier,el exguardia civil Alejandro Sáenz. Nos explica cómo dos individuos le dispararon por la espalda al unísono en la nuca y, con el cuerpo inerte en el suelo, lo remataron.

En las últimas semanas, varios presos de ETA disfrutan de regímenes de semilibertad. Como Garikoitz Azpiazu, exjefe de la banda. Esta víctima señala al gobierno vasco. "Me recuerda al personaje del doctor Jekyll y míster Hyde. Doctor Jekyll cuando está con las asociaciones de víctimas. Palmadita en la espalda, subvención y sonrisa. Y míster Hyde cuando está con los etarras y batasuneros para darles todo tipo de prebendas". En definitiva, "da un pasito para que avancen las víctimas, pero cien para que avancen los etarras".

"El gobierno vasco quiere sacar a todos los presos de ETA a la calle"

Entresemana, Txeroki solo duerme en la cárcel. A este caso hay que sumar también los de José Ramón Carasatorre, condenado por el asesinato de Gregorio Ordoñez, y Asier Arzalluz, quien mató a José Luis López de la Calle. Este último recurrido por la fiscalía. "El gobierno vasco quiere sacar a todos los presos de ETA a la calle. Eventos como estos me hacen rememorar todo. Hay una palabra que lo define todo. Te revictimiza porque vuelves al pasado como una moviola", subraya Francisco Javier.

Algunas víctimas han expresado su temor a cruzarse en la calle con los exterroristas mientras cumplen sus obligaciones laborales. A Francisco Javier no le puede pasar algo así porque nunca se ha logrado identificar a los asesinos de su padre. Pero si le ocurriera, nos asegura, sentiría frustración, rabia y asco. "Y quién sabe qué más...porque todos somos humanos", señala.

Francisco Javier no entiende que no se les exija a los presos de ETA un arrepentimiento sincero. "Arrepentimiento es renegar públicamente de lo que han hecho y pedírselo públicamente a la víctima a la que han ocasionado el mal. No firmar un papel del que han hecho cincuenta mil fotocopias", afirma.

Desde que el Gobierno Vasco gestiona las prisiones se han otorgado un centenar de progresiones de grado a presos de ETA.

