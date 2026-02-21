Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Terrible accidente en Milano-Cortina 2026: Sellier, herida tras cortarse en el ojo con la cuchilla de una rival

La deportista polaca fue enviada al hospital tras una aparatosa caída en la que se rozó la tragedia. Las imágenes son impactantes.

Accidente de Kamila Sellier en los Juegos Ol&iacute;mpicos de Invierno

Accidente de Kamila Sellier en los Juegos Olímpicos de InviernoReuters/Antena 3

Kamila Sellier dejó helado al mundo del deporte este pasado viernes tras sufrir una caída que desembocó en un aparatoso accidente que podía haber terminado en una tragedia... La patinadora polaca recibió el impacto de una cuchilla de una rival en la parte inferior del ojo, lo que le provocó un corte del que no dejaba de manar sangre.

Las gafas salieron disparadas...

Las imágenes son verdaderamente impactantes, y es que hay tiros a cámara lenta en los que se ve perfectamente como la cuchilla impacta en la zona inferior al ojo con tanta fuerza que las gafas protectoras salen disparadas. También se aprecia como se forma el corte en el parpado inferior.

"Esta noche no ha podido dormir bien"

El suceso tuvo lugar en los cuartos de final de los 1.500 metros en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026. La polaca perdió el equilibrio en una curva y tras caerse recibió el desafortunado impacto de la cuchilla de una rival que iba por delante. Tras la gravedad del accidente, Sellier fue tratada durante un tiempo prolongado en pista, cubierta por una pantalla, para después ser enviada a un hospital cercano.

"Kamila pasó por el quirófano y limpiaron todas las fracturas en el hueso alrededor del ojo que habían mostrado las primeras radiografías. Esta mañana estaba todavía muy hinchada y no ha podido dormir bien. El jefe de nuestro equipo médico, el Dr. Hubert Krysztofiak, me confirma que pasará nuevos exámenes este sábado para chequear la movilidad de su ojo, pero las primeras pruebas han sido positivos, y eso es lo más importante para nosotros", explicó horas después el jefe de expedición de Polonia en los JJOO, Konrad Niedzwiedzki, a Eurosport Polonia.

