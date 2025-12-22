Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El primer mensaje de Samu López tras la ruptura de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: "Entrenando con ilusión, ambición y unidad"

El entrenador alicantino rompe su silencio tras la separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. El Open de Australia, el gran objetivo y la prueba de fuego para el número 1 del mundo.

Carlos Alcaraz y Samu L&oacute;pez en un entrenamiento en Murcia

Carlos Alcaraz y Samu López en un entrenamiento en Murcia

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

A menos de un mes para el comienzo del Open de Australia y unos días después de hacerse oficial la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, ha tomado la palabra Samu López, el nuevo entrenador principal del número 1 de mundo. El técnico alicantino, de 50 años, ya acompañó la pasada temporada en varias torneos al tenista de El Palmar (Queen's, Cincinnati o Tokio) y ejercerá como entrenador principal en el Open de Australia, del 12 de enero a 1 de febrero de 2026.

El ganador de seis grand slam y actual campeón de Roland Garros y US Open buscará en Melbourne el único major que aún se le resiste a sus 22 años, para ello ya entrena en Murcia y lo hace con Samu López a su lado. El técnico alicantino ha posteado un mensaje en sus redes sociales, sus primeras palabras tras el divorcio entre Alcaraz y Ferrero.

"Primera semana de pretemporada completada. Tras superar el chequeo médico, arrancamos con buenas sensaciones, mucho trabajo y compromiso", ha indicado Samu López.

"Seguimos entrenando con ilusión, ambición y unidad, enfocados en crecer día a día y seguir haciendo historia en este deporte", añadió el entrenador valenciano.

El propio Carlos Alcaraz ha publicado unas serie de imágenes de su última semana de entrenamientos, en la que ha compartido pista con el italiano Flavio Cobolli.

El jugador italiano ha relatado su experiencia con Carlos Alcaraz al medio TG1, destacando los "muchos consejos" que ke ha dado el número 1 del mundo.

"Las dos horas de entrenamiento con Alcaraz parecen 20 minutos, cuando las haces con otro jugador parecen 2 horas. Obviamente, me está dando muchos consejos y, aunque no me los cuente, los aprendo", ha reconocido Cobolli.

En las imágenes subidas por Alcaraz a sus redes sociales también se puede ver el nuevo tatuaje que se ha realizado el murciano tras conquistar el US Open: el murciano ha decidido tatuarse la estatua de 'La Libertad' y el puente de Broolyn, en recuerdo al último grand slam ganando aún con Juan Carlos Ferrero en su equipo.

