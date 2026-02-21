Llega 'Un paso al frente', la nueva alianza de izquierdas para ganar a la extrema derecha

Las formaciones que integran Sumar en el Gobierno, han dado este sábado un paso al frente en el Círculo de Bellas Artes, para reordenar el espacio a la izquierda del PSOE. Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes han celebrado en Madrid un acto político, con el que han mostrado su voluntad de mantener la unidad y concurrir juntos a las próximas elecciones generales, aunque bajo un nuevo proyecto político, que dejará atrás la actual marca Sumar.

La cita, que ha reunido a centenares de personas, responde a las demandas de su electorado para evitar la fragmentación del voto progresista. La nueva alianza aún no tiene nombre definitivo ni ha anunciado quién la encabezará, pero sí se cuenta ya con un lema: 'Un paso al frente'.

Ausencias relevantes

El acto ha estado marcado por ausencias importantes, y una de las más destacadas ha sido la de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, impulsora de Sumar desde hace tres años, que ha decidido no asistir para "ceder el protagonismo" a los partidos en este proceso de refundación. Díaz tampoco ha aclarado si estaría dispuesta a repetir como candidata en las próximas elecciones generales.

Quien tampoco ha acudido ha sido Podemos, que se mantiene al margen de esta iniciativa, ni tampoco Gabriel Rufián, quien esta semana presentaba su propio proyecto para la reunificación de la izquierda. Estas ausencias evidencian que el proceso de recomposición del espacio progresista, sigue abierto y no exento de tensiones.

Rita Maestre: "Hay que hacer frente a la cobardía de la derecha"

Durante el acto han intervenido representantes de las cuatro formaciones. Entre ellos, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, que ha sigo la encargada de dar inicio al evento y ha advertido de "desánimo social y del avance de los discursos reaccionarios". Maestre ha afirmado "que ni los migrantes, ni las personas LGTB, ni las mujeres, ni la clase trabajadora, vive mejor con la derecha".

La dirigente ha subrayado además, que "la unidad no puede ser solo aritmética", sino que debe sustentarse en proyectos y programas compartidos, y ha defendido que hay que "hacer frente" a la "cobardía de la derecha". Por su parte, la coordinadora de Movimiento Sumar, ha pedido un proyecto común, como "alternativa de país".

Con este acto, las fuerzas que hoy integran Sumar en el Gobierno, buscan cohesionar su espacio político, aprender de experiencias pasadas y sentar las bases de una candidatura común, que vuelva a ilusionar a su electorado de cara a las próximas elecciones generales.

