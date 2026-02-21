Cardona y Alonso, bronce en esquí de montaña: ¡tercera medalla olímpica de España en Milano Cortina!

Oriol Cardona y Ana Alonso han sumado este sábado la tercera medalla olímpica de España en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 tras llevarse el bronce en el relevo mixto de esquí de montaña.

Los franceses Emily Harrop y Thibault Anselmet ganaron la prueba por delante de los suizos Marianne Fatton y Jon Kistler, y detrás cruzó la meta Oriol Cardona, consiguiendo una remontada espectacular tras un mal tramo previo de Ana Alonso.

Mejor participación de España en unos JJOO de Invierno

Es la primera vez que España se va de unos Juegos de Invierno con tres medallas, superando así el tope de 2018, año en el que se sumó una plata con Regino Hernández en snow y el bronce de Javier Fernández en patinaje artístico.

Este sábado, todo fue posible gracias a una espectacular remontada de Cardona, que se echó la pareja a la espalda para remontar tras una penalización de 3 segundos a Alonso debido a un error técnico.

Cardona y Alonso, las tres medallas de España en Milano Cortina

La granadina Ana Alonso y el gerundense Oriol Cardona han sido los dos nombres propios de España en esta edición, siendo ellos dos los que han conseguido las tres medallas del equipo nacional. Alonso se hizo con el bronce el pasado jueves en la modalidad de esquí alpino, mientras que apenas 15 minutos después llegó Cardona para hacerse con el oro.

Con la de hoy ya son ocho medallas olímpicas de España en toda la historia de los JJOO de Invierno, siendo 2026 la mejor edición de siempre (tres metales).

