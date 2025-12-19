Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Alcaraz, protagonista en el Murcia-Betis: su tierra homenajea al número 1 en la Copa del Rey

El número 1 del mundo hizo el saque de honor en el partido de dieciseisavos de Copa del Rey en la Nueva Condomina.

Carlos Alcaraz realiza el saque de honor en Nueva Condomina

Carlos Alcaraz, protagonista en el Murcia-Betis: su tierra homenajea al número 1 en la Copa | EFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El estadio Enrique Roque de Murcia vivió este jueves un momento muy especial. A la ilusión que ha provocó en la ciudad la visita de un equipo de Primera división como el Real Betis Balompié para la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey se unió la presencia en el partido del mejor tenista del mundo: el murciano Carlos Alcaraz.

Y es que el actual número 1 del ranking ATP fue el encargado de realizar el saque de honor en la previa del partido. "¡Gracias, Carlos, por llevar siempre a Murcia y al Real Murcia por bandera!", compartió el club anfitrión de esta eliminatoria para agradecer a Alcaraz su presencia en un partido entre dos clubes históricos del fútbol patrio.

"Voy siguiendo al Murcia en todo lo que puedo, allá donde vaya. Si puedo verlo, ahí estoy con la pantalla"

Carlos Alcaraz

"Es un partido único. Voy siguiendo al Murcia en todo lo que puedo, allá donde vaya. Si puedo verlo, ahí estoy con la pantalla, y más si me pilla aquí en casa", ha comentado el tenista, que ha sido noticia en las últimas horas después de anunciar que separaba su camino de Juan Carlos Ferrero, su entrenador durante los últimos años.

Para el Real Murcia este saque de honor "es un reconocimiento al mejor deportista murciano del momento, que lleva por todo el mundo la imagen de nuestra tierra y del Real Murcia, y que siempre los representa con orgullo en todos sus éxitos".

Curioso vínculo familiar con el Real Betis

Aunque Carlitos es un gran seguidor del Real Murcia, también tiene un curioso vínculo menos conocido con el Real Betis. El pasado mes de junio, durante unos días de descanso en su localidad natal de El Palmar, el tenista reveló que su abuelo por parte materna, Manuel Román Garfia, además de nacer y vivir en Sevilla durante años antes de trasladarse a Murcia por motivos laborales, era un gran seguidor bético.

"Iré a verlo porque sigo al Murcia allá donde esté y estando en casa aprovecharé la ocasión. Además, jugará frente al Betis, que también es un equipo muy familiar", señaló el tenista en la previa. Por eso el Real Betis no quiso dejar pasar por alto la oportunidad y Rafael Gordillo, Ricardo Díaz de Andrés y Carlos González de Castro, consejeros de la entidad, le entregaron una camiseta del club con su nombre a la espalda.

"Genes sevillanos, raíces béticas... Y además el número 1 del mundo", rezaba el mensaje en las redes sociales del club hispalense, orgulloso de tener ese vínculo con el actual mejor tenista del planeta.

Durante el partido el Betis materializó su favoritismo y consiguió la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey al vencer por 0-2 con un tanto de penalti y un autogol a un Murcia que dio la talla ante 31.436 espectadores, récord histórico de afluencia de público a un partido en la región.

Carlos Alcaraz realiza el saque de honor en Nueva Condomina

