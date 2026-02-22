Laporta: "¿La derrota del Madrid? Por una vez que no les regalan un penalti por un..."

Joan Laporta sigue sin cortarse un pelo a la hora de criticar a los árbitros y al Real Madrid por partes iguales. El futuro presidente del Barça volvió a la carga contra el club blanco, y fue especialmente duro e irónico con los jugadores merengues tras perder ante Osasuna este sábado (2-1).

"Por una vez que al Real Madrid no le regalan un penalti por algún piscinazo..."

"Por una vez que al Real Madrid no le regalan un penalti por algún piscinazo que ha hecho algún jugador de ellos...", dijo Laporta ante los medios de comunicación. El candidato a la presidencia culé respondió a las preguntas de los periodistas, los cuales pidieron su punto de vista sobre el penalti de Courtois a Budimir que terminaría en el 1-0: "El primero es un penalti que, fíjate tú, tuvieron que sacar la tarjeta amarilla a Budimir, pero era un pisotón, y es un penalti de VAR", dijo el catalán.

"El segundo no era fuera de juego, ¿dónde está el problema?"

Después también valoró el 2-1 de Raúl García en el minuto 90: "Y después, el segundo no tenía nada de fuera de juego... y ganaron 2 a 1. ¿Dónde está el problema?", sentenció.

En las últimas semanas, Laporta no ha dejado de quejarse públicamente sobre los arbitrajes que recibe su equipo, comparando estos con los que recibe el Madrid. Por ejemplo, tras salir goleado 4-0 en la ida de semifinales de Copa del Rey ante el Atleti, Laporta dijo que "llovía sobre mojado" tras un gol anulado a Cubarsí cuando el marcador ya reflejaba el 4-0.

"Será una Liga contra todo y contra todos, hay quien no quiere que la ganemos"

Días después, cuando el Madrid conquistó el liderato liguero, volvió a dejar constancia de su inconformidad: "Será una Liga contra todo y contra todos, porque hay quien no quiere que la ganemos. No solo desde el punto de vista deportivo, que tendría una cierta lógica, sino que en el ámbito extradeportivo es una obviedad que hay determinados círculos de poder que no quieren que la ganemos", expresó...

