Illa descarta a Feijóo: "No será presidente; no ha entendido España y acelera los votos de Vox"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que no ve al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el próximo presidente del Gobierno, porque "no ha entendido España" y es el "gran acelerador de votos de Vox".

En una entrevista que publica este domingo El País, el presidente de la Generalitat ha atribuido el ascenso de Vox en las últimas elecciones autonómicas y en las diferentes encuestas al PP y, "muy concretamente" a Feijóo: "El no será presidente. No ha entendido España y es el gran acelerador de votos de Vox", ha subrayado.

Illa habla de los presupuestos

En la misma entrevista, el presidente catalán se ha pronunciado en estos términos a la pregunta de si puede garantizar que Cataluña acabará recaudando todos los impuestos, incluido el IRPF, como pide ERC. "Estoy comprometido con los acuerdos de investidura. Los vamos a cumplir desde posiciones de realismo. Y en eso estamos trabajando", ha subrayado Illa.

Este sábado, el líder de ERC, Oriol Junqueras, cerró la puerta negociar los Presupuestos de la Generalitat para 2026 al no tener "garantías" del Gobierno para que Cataluña gestione el IRPF, una de las condiciones imprescindibles de los republicanos para sentarse a dialogar.

En su intervención ante el consejo nacional de ERC, máximo órgano del partido entre congresos, Junqueras agradeció a Illa, sus declaraciones públicas del viernes, en las que expresó su "compromiso total" con la recaudación del IRPF. "Nosotros la queremos poner en valor y la agradecemos, pero es evidente que no es suficiente porque las declaraciones tienen que ir acompañadas de gestos y de decisiones. Y estos gestos todavía no han llegado y no tenemos ninguna garantía de que acaben llegando", ha apuntó Junqueras.

Illa no contempla otro escenario

A pesar de la negativa de ERC, Illa ha señalado que Cataluña "necesita presupuestos", por lo que no contempla "otro escenario" que no sea el que las cuentas catalanas salgan adelante: "Yo cumpliré. Me dejaré la piel en ello". En el supuesto de que finalmente se transfiera la recaudación del IRPF a Cataluña, ha asegurado que "ninguno de los acuerdos" que él pueda firmar en esta materia van a "poner en riesgo la solidaridad de los territorios de España".

De esta manera, ha defendido que el nuevo modelo de financiación que promueve el Gobierno es "una inyección importante de recursos para el Estado del bienestar, "no perjudica a nadie", "beneficia a todo el mundo" y "contribuye a estabilizar España porque estabiliza los servicios públicos". Según Illa, este modelo de financiación "es un ejercicio de responsabilidad y coraje", y no supone "ningún privilegio" para Cataluña, por lo que se ve "capaz de defenderlo desde Algeciras hasta Girona". En cuanto a Rodalies, ha atribuido las incidencias que hay a diario en el servicio a "muchos años de no invertir" en esta infraestructura, lo que ha provocado "serias carencias de mantenimiento" y un deterioro del material rodante, a lo que se suma, ha dicho, una falta de "gobernanza de proximidad".

