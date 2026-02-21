Turull cierra la puerta de Junts a los presupuestos de Illa y marca distancia con el Govern

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dejado claro el rechazo frontal de su partido tanto al proyecto político del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como a los presupuestos impulsados por su Govern, al considerar que responden a una lógica de subordinación al PSOE y no a las necesidades de Cataluña.

Durante su intervención en el Consell Nacional de Junts, celebrado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Turull ha reconocido que el proyecto de Illa "no es Cataluña, sino el PSOE", y ha sostenido que no se puede gobernar el país sin plantar cara a Madrid. En este sentido, ha advertido de que Junts no avalará unas cuentas que, a su juicio, renuncian al liderazgo político y a la defensa de los intereses propios.

"Cataluña atraviesa un momento grave"

El dirigente independentista ha reprochado a Illa "la falta de autocrítica" tras su regreso de la baja médica, y ha alertado de que Cataluña "atraviesa un momento grave". Según ha señalado, las últimas semanas han evidenciado que el relato del Govern se ha debilitado rápidamente por su dependencia constante del PSOE, una situación que, ha recordado, Junts ya había advertido que podía producirse.

Presupuestos sin ambición

Turull ha enmarcado el rechazo a los presupuestos dentro de una crítica más amplia a la acción del Govern, al que ha definido como "un Govern sin alma nacional y sin proyecto de país". A su entender, las cuentas no afrontan con la determinación los grandes retos de Cataluña, ni garantizan los recursos necesarios para revertir problemas estructurales.

El secretario general de Junts, también ha querido hacer referencia la financiación, y ha lamentado que el modelo planteado suponga renunciar a la singularidad catalana y a ingresos clave. También ha criticado la proliferación de consorcios y empresas mixtas con el estado, que, según ha dicho, solo sirven para diluir responsabilidades y perpetuar la dependencia.

Pide que Renfe deje de operar en Cataluña

En relación a las incidencias en la red de Rodalies, Turull ha vuelto a exigir la dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y ha afirmado que el president debería cesarla si realmente supiera cómo afrontar el problema. Además, ha defendido rescindir el contrato con Renfe para que deje de operar en Cataluña.

Distancia política con Illa

Turull ha subrayado que su partido no se moverá por "etiquetas" ni por presiones externas, y ha defendido una posición clara y sin complejos frente al Govern de Illa. "La única división que aceptamos es la que separa lo que es útil para Cataluña de lo que no lo es", ha sentenciado, reafirmando el no de Junts tanto al president como a sus presupuestos.

