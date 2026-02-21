Atresmedia consolida su liderazgo digital en 2026 y roza los 24 millones de visitantes únicos en enero

El grupo audiovisual Atresmedia ha iniciado 2026 consolidando su posición como líder absoluto en el consumo digital en España, según los últimos datos de Comscore correspondientes al mes de enero. El conglomerado ha registrado 23,7 millones de visitantes únicos, lo que representa un aumento del 2% respecto al mismo periodo del año anterior y una amplia ventaja de hasta un 93% sobre su competidor directo.

Atresmedia, líder desde 2016

Con este resultado, Atresmedia continúa ocupando desde abril de 2016 el primer lugar entre los grupos audiovisuales más visitados en internet, posicionándose además en el noveno puesto del ranking global de sitios web más frecuentados en España, muy por delante de su rival, que figura en la posición 32ª.

Uno de los principales motores de este liderazgo digital es Atresplayer, la plataforma de streaming del grupo, que ha superado los 3,2 millones de visitantes únicos, su mejor dato desde mayo de 2024, con crecimientos tanto respecto al mes anterior como en comparación interanual.

9,7 millones de visitantes únicos

En cuanto a las webs de televisión, Antena 3 destaca con 9,7 millones de visitantes únicos, su cifra más alta en más de tres años, tras experimentar un crecimiento del 19 % mensual y del 28 % interanual. Por su parte, laSexta.com ha alcanzado 9,4 millones de usuarios, consolidando su presencia digital con un aumento significativo respecto al año anterior.

Este sólido rendimiento se apoya, en parte, en el fuerte seguimiento de contenidos informativos y de entretenimiento, con formatos como Antena 3 Noticias o Al Rojo Vivo entre los más vistos en sus respectivas plataformas digitales.

Con estos datos, Atresmedia refuerza su hegemonía en el ecosistema digital español, combinando crecimiento, producción propia y una oferta diversificada que abarca desde actualidad e información hasta ficción y entretenimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.