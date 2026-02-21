Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

ATRESMEDIA

Atresmedia consolida su liderazgo digital en 2026 y roza los 24 millones de visitantes únicos en enero

Según los últimos datos de Comscore correspondientes a enero, Atresmedia vuelve a situarse como el grupo audiovisual líder en internet.

Atresmedia

Atresmedia consolida su liderazgo digital en 2026 y roza los 24 millones de visitantes únicos en enero | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

El grupo audiovisual Atresmedia ha iniciado 2026 consolidando su posición como líder absoluto en el consumo digital en España, según los últimos datos de Comscore correspondientes al mes de enero. El conglomerado ha registrado 23,7 millones de visitantes únicos, lo que representa un aumento del 2% respecto al mismo periodo del año anterior y una amplia ventaja de hasta un 93% sobre su competidor directo.

Atresmedia, líder desde 2016

Con este resultado, Atresmedia continúa ocupando desde abril de 2016 el primer lugar entre los grupos audiovisuales más visitados en internet, posicionándose además en el noveno puesto del ranking global de sitios web más frecuentados en España, muy por delante de su rival, que figura en la posición 32ª.

Uno de los principales motores de este liderazgo digital es Atresplayer, la plataforma de streaming del grupo, que ha superado los 3,2 millones de visitantes únicos, su mejor dato desde mayo de 2024, con crecimientos tanto respecto al mes anterior como en comparación interanual.

9,7 millones de visitantes únicos

En cuanto a las webs de televisión, Antena 3 destaca con 9,7 millones de visitantes únicos, su cifra más alta en más de tres años, tras experimentar un crecimiento del 19 % mensual y del 28 % interanual. Por su parte, laSexta.com ha alcanzado 9,4 millones de usuarios, consolidando su presencia digital con un aumento significativo respecto al año anterior.

Este sólido rendimiento se apoya, en parte, en el fuerte seguimiento de contenidos informativos y de entretenimiento, con formatos como Antena 3 Noticias o Al Rojo Vivo entre los más vistos en sus respectivas plataformas digitales.

Con estos datos, Atresmedia refuerza su hegemonía en el ecosistema digital español, combinando crecimiento, producción propia y una oferta diversificada que abarca desde actualidad e información hasta ficción y entretenimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

El gran estreno de 'En tierra lejana' llega esta noche a las 22:00 horas

En tierra lejana

Publicidad

Cultura

Atresmedia

Atresmedia consolida su liderazgo digital en 2026 y roza los 24 millones de visitantes únicos en enero

La Tacones, Drag Queen 2026 del Carnaval de Las Palmas: "La magia que aquí desprendemos no está en otro lugar"

La tacones conquista la Gala Drag Queen 2026 con flamenco, identidad y mensaje

'Llevará tu nombre', de Sonsoles Ónega

Lee las primeras páginas del nuevo libro de Sonsoles Ónega, 'Llevará tu nombre'

Antonio Banderas en la Semana Santa de Málaga
Calendario

Semana Santa 2026: cuándo es, fechas y días festivos por comunidades

Santiago González tras recoger el premio Alejandro Echevarria
Premios

Los Informativos de Antena 3 reciben el Premio Especial Alejandro Echevarría Busquet en Bilbao

Vicente Vallés, premio a Mejor Presentador de Informativos
Premios Iris

El discurso de Vicente Vallés tras recibir el premio Iris: "Si algo es propio de la Democracia es que haya medios con líneas informativas plurales"

El presentador y director de Noticias 2, Vicente Vallés, ha recibido el galardón de la Academia de la Televisión a Mejor Presentador de Informativos.

Vicente Vallés.
Premios Iris 2026

Vicente Vallés, Premio Iris al Mejor Presentador de Informativos: "Gracias a los medios tradicionales se hace buen periodismo en España"

El presentador y director de Noticias 2, Vicente Vallés, ha sido galardonado por la Academia de la Televisión como Mejor Presentador de Informativos. En su discurso, el periodista puso en valor la labor de los medios tradicionales.

El actor Robert Duvall

Muere Robert Duvall, aclamado actor de Apocalypse Now y El Padrino, a los 95 años

En tierra lejana

El gran estreno de 'En tierra lejana' llega esta noche a las 22:00 horas

¿Qué hay detrás de un ópera? ¿Cuántos ensayos hay antes de que se levante el telón?

¿Qué hay detrás de un ópera? ¿Cuántos ensayos hay antes de que se levante el telón?

Publicidad