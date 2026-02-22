Detenidos los cuatro integrantes del grupo hacktivista "Anonymous Fénix" por ciberataques contra organismos públicos

Los cuatro detenidos alcanzaron su punto de máxima actividad a partir de la DANA de 2024 cuando atacaron varias webs de la Administración Pública justificando que eran “los responsables de la tragedia". En mayo del año pasado fueron detenidos el administrador y moderador del grupo en Alcalá de Henares, Madrid y Oviedo, Asturias. Hace unos días han sido detenidos sus dos integrantes más activos en Ibiza y Móstoles, Madrid.

Su objetivo: inutilizar los servicios públicos mediante la saturación

Autodenominados como parte del grupo hacker internacional "Anonymous", realizaban ataques de "denegación distribuida de servicios". Se trata de un ataque que busca saturar un sistema o servicio digital con un volumen anormal de peticiones, impidiendo que funcione con normalidad. Su objetivo es dejarlo fuera de servicio temporalmente, dificultando o bloqueando el acceso de los usuarios legítimos hasta que se restablece su capacidad operativa.

Cómo empezaron

Este grupo comenzó su andadura en abril de 2023, siendo especialmente activo en la red social X y Telegram, donde difundían noticias e información contra instituciones españolas y de diferentes países de Sudamérica. A partir de septiembre de 2024 incrementaron su actividad e iniciaron una campaña de reclutamiento de voluntarios con el objetivo de perpetrar ciberataques contra dominios relevantes. Alcanzaron su punto de máxima actividad tras la DANA de Valencia cuando consiguieron atacar de manera exitosa diferentes webs de la Administración Pública justificando que eran "los responsables de la tragedia".

Cerradas todas sus redes

El perfil de X y la cuenta de Youtube del grupo han sido intervenidos judicialmente. Además, su canal de Telegram ha sido cerrado. Para esta investigación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Centro Criptológico Nacional. Ha sido coordinada por la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, la Fiscalía de Madrid y la Plaza 50 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.

