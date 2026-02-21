Irán exige pruebas a Trump tras cifrar en 32.000 los muertos por la represión de protestas

Irán rechazó este sábado las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que 32.000 personas murieron por la represión de las protestas antigubernamentales registradas el mes pasado en el país persa. Las autoridades iraníes reclamaron evidencias que respalden esa cifra y defendieron la veracidad de su balance oficial de víctimas.

"El Gobierno de Irán ya ha publicado una lista exhaustiva de las 3.117 víctimas de la reciente operación terrorista", escribió en X el ministro de Exteriores, Abás Araqchí. El jefe de la diplomacia sostuvo que cualquier cuestionamiento sobre los datos difundidos por Teherán debe estar acompañado de pruebas. “Si alguien cuestiona la exactitud de nuestros datos, por favor que presente cualquier evidencia”, insistió.

Mientras el Ejecutivo iraní mantiene su estimación de 3.117 fallecidos, organizaciones opositoras de derechos humanos como HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan el número a 7.015 muertes y aseguran que continúan verificando más de 11.700 posibles fallecimientos adicionales. Dichos grupos también estiman alrededor de 53.000 arrestos vinculados a las manifestaciones, un episodio que las autoridades iraníes describen como disturbios y actos terroristas supuestamente orquestados por Washington y Israel.

La polémica se intensificó después de que, la noche del viernes, Trump afirmara públicamente que "32.000 personas murieron en un periodo relativamente corto" durante la represión de las protestas contra la República Islámica, ocurridas en enero. El mandatario estadounidense fue más allá al asegurar que las autoridades iraníes planeaban ejecutar a 837 manifestantes, pero que habrían desistido tras sus advertencias. "Iban a colgar a 837 personas y yo les di mi palabra: si cuelgan a una persona, aunque sea una sola, serán atacados inmediatamente", declaró.

Trump vuelve a amenazar con atacar Irán

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión diplomática y militar por el programa nuclear iraní. Trump reiteró su amenaza de atacar a Irán si no se alcanza un acuerdo en las negociaciones nucleares entre ambas partes, y señaló que podría considerar una acción militar limitada como medida de presión para lograr un pacto con Teherán que limite su programa. El jueves, el presidente fijó un plazo de diez días para decidir si interviene militarmente o no.

En paralelo, Washington ha acelerado su despliegue militar en Oriente Medio. Ante ese movimiento, Irán accedió a retomar las conversaciones el 6 de enero y aseguró que presentará propuestas a la parte estadounidense en los próximos días, tras dos rondas de contactos. Hasta ahora, Teherán ha descartado las demandas de “enriquecimiento cero” y de limitar su programa de misiles balísticos, aunque sostiene que podría reducir el nivel de enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de sanciones.

