Carlos Alcaraz tiene claro su gran objetivo en 2026: "Voy a prepararme física y mentalmente..."

No lo puede tener más claro. Carlos Alcaraz tiene entre ceja y ceja ganar el Open de Australia 2026, el único Grand Slam que le falta para completar el career slam y convertirse así en el jugador más joven de la historia en hacerlo, superando a Rafa Nadal (24 años y 101 días).

Mejor deportista de la Región de Murcia

El ahora número 1 de la ATP recogió este pasado jueves el premio al mejor deportista de la Región de Murcia tan solo unos días después de ser seleccionado también con el Premio Stefan Edberg a la Deportividad.

Acerca del primer galardón, el de El Palmar se mostró muy agradecido: "Supone una gran alegría personal, es algo ilusionante y es un placer recibir el premio, esta Comunidad tiene un gran nivel de deportistas", aseguró. Carlitos recibió el premio de manos del presidente de la Región murciana, Fernando López Miras.

"Voy a prepararme física y mentalmente y mi primer gran objetivo en 2026 será el Abierto de Australia"

Más tarde, cuando le tocaba atender a los medios, el ganador de Roland Garros y US Open en 2025 reconoció cual es su gran objetivo para 2026: "Voy a prepararme física y mentalmente y mi primer gran objetivo en 2026 será el Abierto de Australia porque además será el primer torneo que jugaré. Allí trataré de mostrar un buen nivel y ganar el título tras haberlo hecho bastante bien en años anteriores. Hay otros jugadores a los que se les da mejor la pista dura pero espero que este año sea diferente para mí", apostilló el tenista de 22 años.

En 2026, ¿Australia o dos Grand Slams diferentes?

El major australiano es el único que le falta para completar los cuatro torneos más grandes de este deporte (sin contar el oro olímpico), y ya hace unas semanas reconoció en la cadena COPE que priorizaría ganar en Melbourne a sumar otros dos títulos de Grand Slam diferentes durante 2026: "¿Para el año que viene? Australia", respondió.

Superaría a Nadal como el más joven en ganarlos

Además, de conseguirlo en 2026 o incluso en 2027, Alcaraz se convertiría en el tenista masculino más joven de la Era Open en ganar los cuatro majors, superando la marca de su compatriota Rafa Nadal, quién en 2010 completó el career slam llevándose el US Open a los 24 años y 101 días. Si Carlitos lo gana en 2026 completaría la gesta con 22 años, 8 meses y 27 días. Es más, Nadal y Djokovic son los dos únicos tenistas en la historia del tenis en ganar todos los Grand Slams al menos dos veces, y sí, Carlitos tiene dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open... El devorador de récords sigue acechando a los dos más grandes de este deporte.

Alcaraz también reconoció que este próximo jueves acudirá al estadio Enrique Roca para disfrutar de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Real Murcia y el Real Betis.

