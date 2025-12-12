Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Carlos Alcaraz tiene claro su gran objetivo en 2026: "Voy a prepararme física y mentalmente..."

El de El Palmar recogió este jueves el premio a mejor deportista de la Región de Murcia justo unos días después de llevarse el galardón Stefan Edberg a la Deportividad.

Carlos Alcaraz recoge el premio a mejor deportista de la Regi&oacute;n de Murcia

Carlos Alcaraz recoge el premio a mejor deportista de la Región de Murcia@APDRM_COM

Publicidad

No lo puede tener más claro. Carlos Alcaraz tiene entre ceja y ceja ganar el Open de Australia 2026, el único Grand Slam que le falta para completar el career slam y convertirse así en el jugador más joven de la historia en hacerlo, superando a Rafa Nadal (24 años y 101 días).

Mejor deportista de la Región de Murcia

El ahora número 1 de la ATP recogió este pasado jueves el premio al mejor deportista de la Región de Murcia tan solo unos días después de ser seleccionado también con el Premio Stefan Edberg a la Deportividad.

Acerca del primer galardón, el de El Palmar se mostró muy agradecido: "Supone una gran alegría personal, es algo ilusionante y es un placer recibir el premio, esta Comunidad tiene un gran nivel de deportistas", aseguró. Carlitos recibió el premio de manos del presidente de la Región murciana, Fernando López Miras.

"Voy a prepararme física y mentalmente y mi primer gran objetivo en 2026 será el Abierto de Australia"

Carlos Alcaraz

Más tarde, cuando le tocaba atender a los medios, el ganador de Roland Garros y US Open en 2025 reconoció cual es su gran objetivo para 2026: "Voy a prepararme física y mentalmente y mi primer gran objetivo en 2026 será el Abierto de Australia porque además será el primer torneo que jugaré. Allí trataré de mostrar un buen nivel y ganar el título tras haberlo hecho bastante bien en años anteriores. Hay otros jugadores a los que se les da mejor la pista dura pero espero que este año sea diferente para mí", apostilló el tenista de 22 años.

En 2026, ¿Australia o dos Grand Slams diferentes?

El major australiano es el único que le falta para completar los cuatro torneos más grandes de este deporte (sin contar el oro olímpico), y ya hace unas semanas reconoció en la cadena COPE que priorizaría ganar en Melbourne a sumar otros dos títulos de Grand Slam diferentes durante 2026: "¿Para el año que viene? Australia", respondió.

Superaría a Nadal como el más joven en ganarlos

Además, de conseguirlo en 2026 o incluso en 2027, Alcaraz se convertiría en el tenista masculino más joven de la Era Open en ganar los cuatro majors, superando la marca de su compatriota Rafa Nadal, quién en 2010 completó el career slam llevándose el US Open a los 24 años y 101 días. Si Carlitos lo gana en 2026 completaría la gesta con 22 años, 8 meses y 27 días. Es más, Nadal y Djokovic son los dos únicos tenistas en la historia del tenis en ganar todos los Grand Slams al menos dos veces, y sí, Carlitos tiene dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open... El devorador de récords sigue acechando a los dos más grandes de este deporte.

Alcaraz también reconoció que este próximo jueves acudirá al estadio Enrique Roca para disfrutar de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Real Murcia y el Real Betis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La broma de Marc y Álex Márquez junto a Felipe VI con los motoristas de la Guardia Real: "¡Buen cacharro!"

La broma de Álex y Marc Márquez junto a Felipe VI con los motoristas de la Guardia Real: "¡Buen cacharro!"

Publicidad

Deportes

Karim Benzema en un partido con el Al Ittihad

El mensaje de Benzema sobre la crisis del Real Madrid: "Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo..."

Kerstin Gurtner y Thomas Plamberberg

Acusan al alpinista Thomas Plamberger de dejar morir a su novia congelada en la montaña

Garbiñe Muguruza en un evento

Garbiñe Muguruza: "Un júnior me habría ganado siendo yo número 1 del mundo"

Imagen del jugador antes de fallecer
Tragedia

Muere un jugador de pickleball de 32 años al caer desde un tercer piso mientras recogía una pelota

Carlos Alcaraz recoge el premio a mejor deportista de la Región de Murcia
Tenis

Carlos Alcaraz tiene claro su gran objetivo en 2026: "Voy a prepararme física y mentalmente..."

La broma de Álex y Marc Márquez junto a Felipe VI con los motoristas de la Guardia Real: "¡Buen cacharro!"
Motociclismo

La broma de Marc y Álex Márquez junto a Felipe VI con los motoristas de la Guardia Real: "¡Buen cacharro!"

El rey Felipe VI ha recibido en Zarzuela a los hermanos Márquez: "Felicitaros, porque vaya Mundial de MotoGP".

Las vacaciones de Carlos Alcaraz en Miami
Carlos Alcaraz

Las vacaciones de Carlos Alcaraz en Miami: fútbol, golf, NBA, partidas de cartas y playas increíbles

El tenista murciano ha compartido unas imágenes en su Instagram sobre sus días de descanso antes de la temporada 2026.

Pelota de tenis

Sanción histórica en el tenis: Quentin Folliot no volverá a jugar hasta 2044

Ultras del Jagiellonia emboscan armados y en plena noche dos autobuses del Rayo Vallecano: hay tres hospitalizados

Ultras del Jagiellonia emboscan armados y en plena noche dos autobuses del Rayo Vallecano

Fernando Alonso y Koji Watanabe

Honda refuerza el último gran sueño de Fernando Alonso: "Tenemos potencial para triunfar en 2026"

Publicidad