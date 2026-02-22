Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere a los 25 años el jugador de la NFL Rondale Moore: encontraron su cadáver en un garaje

El joven jugador de los Minnesota Vikings apareció muerto en el interior de un garaje.

Rondale Moore en una imagen de archivo

Rondale Moore en una imagen de archivo@NFL

La NFL ha informado en la madrugada del domingo 22 de febrero del fallecimiento de Rondale Moore, jugador de los Minnesota Vikings, a los 25 años.

"La NFL está profundamente entristecida por el trágico fallecimiento de Rondale Moore. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los compañeros de equipo de Rondale en estos momentos tan difíciles", explicó la organización en un comunicado oficial.

"Un momento devastador..."

Mientras tanto, su equipo, los Minnesota Vikings, también lamentaron este inesperado fallecimiento: "Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rondale Moore. Mientras trabajamos para comprender los hechos, hemos hablado con la familia de Rondale para ofrecer nuestras condolencias y el apoyo total de los Minnesota Vikings. También hemos estado en comunicación con nuestros jugadores, entrenadores y personal, y pondremos a disposición servicios de orientación y recursos de apoyo emocional para cualquiera que los necesite. Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Rondale durante este momento devastador".

Encontrado en un garaje con un disparo

De momento no hay una causa oficial de la muerte, no obstante, sí se sabe que su cuerpo apareció sin vida en el interior de un garajecon un disparo de arma, el cual se cree que habría sido autoinfligido. La autopsia se realizará este domingo.

La muerte de Moore, jugador de 25 años, ha supuesto un duro golpe para la NFL y el deporte estadounidense, especialmente para jugadores, compañeros y equipos del fútbol americano, muchos de los cuales ya han querido compartir el sufrimiento tras la inesperada pérdida de este joven deportista. De momento, los Falcons, los Cardinals y muchos otros jugadores ya han lamentado la tragedia.

Moore hizo su debut con los Cardinals en el año 2021, equipo en el que jugó las tres siguientes temporadas. Después fichó por los Falcons y su equipo actual era Minnesota Vikings. El último jugador de la NFL en fallecer fue Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, a los 24 años, el pasado mes de noviembre de 2025. Su muerte se debió a un suicidio. En el caso de Moore, las primeras hipótesis apuntan a que la muerte fue autoinfligida.

