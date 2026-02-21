Continúan los registros en la residencia de Windsor del príncipe Andrés en plena investigación por sus vínculos con Epstein

Los registros policiales en Royal Lodge, la residencia de 30 habitaciones situada en las inmediaciones del Castillo de Windsor, continúan mientras avanza la investigación que afecta al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor. A primera hora del sábado, varios coches policiales sin identificar volvieron a entrar en la mansión —donde el hermano del monarca vivió durante décadas— y los agentes han seguido revisando la propiedad "de arriba abajo" en busca de pruebas. Según los datos conocidos, las búsquedas podrían prolongarse al menos hasta el lunes.

Aunque Andrés ya ha regresado a su finca privada de Sandringham, el procedimiento sigue abierto y, por el momento, no hay un plazo fijado para la presentación de cargos. La detención se produjo el jueves —día de su 66 cumpleaños— a manos de la Policía del Valle del Támesis, que lo arrestó en Sandringham y lo liberó tras unas 11 horas de interrogatorio bajo investigación por presunta conducta indebida en un cargo público. La sospecha se centra en supuestas filtraciones de información gubernamental sensible al pederasta convicto Jeffrey Epstein cuando Andrés ejercía como encargado especial de comercio para el Reino Unido.

En paralelo, la Policía Metropolitana de Londres ha intensificado sus gestiones en la investigación relacionada con las actividades de Epstein en el Reino Unido y ha pedido a los escoltas del exduque de York —tanto retirados como en activo— que compartan cualquier información que consideren relevante sobre lo que "vieron u oyeron" durante su tiempo de servicio. La Met subraya que su línea de trabajo es independiente de otras pesquisas y se centra en denuncias vinculadas a trata de personas con fines de explotación sexual relacionadas con Epstein y Ghislaine Maxwell. La policía también afirma ser consciente de la "sugerencia" de que aeropuertos de Londres pudieron ser utilizados para facilitar esos fines, si bien confirma que no se han presentado nuevas denuncias penales por presuntos delitos sexuales dentro de su jurisdicción.

La atención se extiende asimismo a la logística de los viajes: se investiga si aeropuertos británicos fueron utilizados por la red asociada a Epstein, con al menos 90 vuelos registrados del llamado 'Lolita Express', el jet privado del pederasta. En ese contexto, el foco se sitúa en "todos los oficiales que acompañaban" al expríncipe en desplazamientos y en quiénes autorizaron jets y helicópteros, así como qué datos pudieron quedar registrados en esos movimientos.

El caso añade presión política. El Gobierno laborista de Keir Starmer estudia impulsar una ley para eliminar a Andrés de la línea sucesoria, en la que actualmente ocupa el octavo lugar. El secretario de Estado para Defensa, Luke Pollard, afirmó en el programa 'Any Questions' de BBC Radio 4 que el Ejecutivo ha estado trabajando con el Palacio de Buckingham en esos planes, aunque puntualizó que lo "correcto" sería hacerlo una vez concluya la investigación policial, con independencia del resultado. El líder liberal-demócrata Ed Davey también señaló que, por ahora, debe dejarse actuar a las autoridades. Una encuesta reciente de YouGov sitúa en el 82% el porcentaje de británicos que considera que Andrés debería ser apartado de la sucesión.

La detención supone, además, un golpe reputacional para la corona. El rey Carlos III emitió un comunicado el jueves reiterando su apoyo a la investigación y que “la ley debe seguir su curso”, mientras persisten las preguntas sobre el alcance de lo que se sabía y cuándo, en un escándalo que —según las voces críticas— ha dejado una mancha duradera sobre la monarquía británica.

