Novak Djokovic se retira tras perder el primer set ante Zverev: "Puede que haya sido mi último Open de Australia"

El sueño del 25º grand slam deberá esperar para Novak Djokovic. El tenista serbio se retiró este viernes ante el alemán Alexander Zverev tras ceder en el tie-break (7-6(5)) el primer set de la semifinal del Open de Australia, una rotura en su pierna producida en el choque de cuartos ante Carlos Alcaraz dejó fuera de juego a la leyenda serbia, que logró aguantar en la pista una hora y 21 minutos.

"Las pruebas indican que tengo una rotura y es por eso que me he retirado. Desde que gané a Alcaraz no había cogido la raqueta hasta una horas antes de la semifinal. Hace dos años, pude manejar mejor una rotura parecida, pero esta vez no ha sido así. El dolor iba a más y al terminar el primer set ya no lo soportaba. Sí, podría ser. Si hubiera ganado el primer set, tal vez lo hubiera intentado. No sé, quizás algunos juegos más, pero dudo de que hubiese ganado porque no tenía energía para aguantar tres horas más" explicó Djokovic en rueda de prensa.

El diez veces campeón en Australia ha sido objeto de muchas críticas en los últimos días tras victoria frente al murciano, después de que fuera capaz de recuperarse rápidamente de una supuesta lesión en la zona isquiotibial en el último tramo de un primer set que acabaría ganando Alcaraz. Hasta una leyenda como McEnroe puso en duda los problemas físicos de Nole, que este viernes se han confirmado en forma de abandono ante Zverev.

"No puedo hablar de mi calendario de 2026"

"Puede que haya sido mi último Open de Australia, esa posibilidad siempre existe. Si estoy físicamente bien y con ganas no hay razón para pensar que no volveré aquí. Yo quiero seguir, pero no puedo hablar de mi calendario de 2026", apuntó Djokovic en la sala de prensa del Melbourne Park.

El de Belgrado tampoco pudo confirmar a los periodistas en rueda de prensa si su aventura junto al británico Andy Murray como entrenador proseguirá.

"No lo sé. Estamos ahora decepcionados con lo que acaba de suceder, no hemos hablado del futuro todavía. Acabamos de salir de la pista. Tendré una charla con Andy y le agradeceré por haber estado aquí conmigo. Le daré mi valoración y veremos cómo se siente él, y de ahí daremos el siguiente paso", subrayó Djokovic.

"No sé cuál es la razón por la que me he lesionado bastante en los últimos años. Tal vez haya varios factores. Seguiré adelante y continuaré esforzándome para ganar más Grand Slams. Mientras sientas que puedo aguantar esto, estaré aquí”, concluyó Djokovic.

