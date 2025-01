Sabalenka suelta esta frase tras meterse en la final y Paula Badosa responde: "Voy a pedirle que me compre algo bastante caro..."

Aryna Sabalenka y Paula Badosa son rivales pero también muy buenas amigas. La bielorrusa y la española mantienen una relación de amistad que este viernes aparcaron para medirse en la primera semifinal del cuadro femenino del Open de Australia, un duelo que la número 1 del mundo decantó a su favor en una hora y 26 minutos y dos sets (6-4 y 6-2). La vigente campeona en Melbourne fue muy superior a la española y buscará su tercer título consecutivo en la Rod Laver Arena, la última que lo logró fue Martina Hingis (1997, 1998 y 1999).

La tenista bielorrusa bromeó a pie de pista, en la entrevista con la extenista Jelena Dokic, al hablar sobre su amistad con Paula Badosa.

"Somos muy buenas amigas, pero dejamos la amistad de lado cuando jugamos. Espero que siga siendo mi amiga tras el partido. Sé que me va a odiar un par de horas, pero prometo que, la próxima vez que vayamos de compras, le compraré lo que quiera", bromeó la número 1 del mundo sobre la Rod Laver Arena.

Badosa: "Voy a pedirle que me compre algo bastante caro..."

Pues bien, Paula Badosa compareció en la rueda de prensa tras la semifinal ante Sabalenka y también bromeó al ser preguntada por la frase de su amiga.

"Voy a pedirle que me compre algo bastante caro porque ahora han doblado los premios en metálico en el torneo", bromeó la tenista catalana.

Paula Badosa, que el próximo lunes aparecerá de nuevo en el top 10 de la WTA, aseguró que desde el mes de junio cree estar en el top 5 de jugadoras que más partidos han ganado.

"Yo creo que desde junio... no lo he mirado, pero por lo que voy siguiendo a los demás, yo creo que estoy top-5 de las jugadoras que más partidos han ganado hasta ahora. Es donde quiero estar, sinceramente, en el top-10 o top-5", indicó Badosa.

La española, pese a a clara derrota ante Sabalenka, no cree que esté tan lejos de la número 1 del mundo como lo que se vio hoy sobre la Rod Laver Arena.

"No es que haya jugado el mejor partido de la semana, me atrevería a decir que también de los últimos meses. Si me lo preguntas hoy, que ha jugado un partido que está en el top-5 de su vida, sí, claro que estoy lejos de ella. Pero es que cuando yo juego uno de los mejores partidos de mi vida, ella quizás diga eso también", ha argumentado la tenista catalana.

Paula Badosa ha calificado con un nueve su actuación en el Open de Australia.

"Un nueve, porque un diez sabrías lo que sería. De momento me doy un nueve", opinó la española.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com